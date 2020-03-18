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İtalya'da ölenlerin sayısı arttı!

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldi. Vaka sayısı 35 bin 713 oldu.

Dünya / 18 Mart 2020 Çarşamba 18:40
İtalya'da ölenlerin sayısı arttı!

Yeni tip koronavirüs salgınından Çin'den sonra en çok etkilenen ülke olan İtalya'da ölü sayısı her geçen gün yükseliyor. Ülkede, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Covid-19 vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 475 kişi artarak 2978'e yükseldiğini açıkladı.Borrelli'nin açıkladığı bu rakam İtalya'da koronavirüs nedeniyle bir günde yaşanan en yüksek ölüm olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi.

KoronavirüsBaşkentÇinİngiltereİtalya

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