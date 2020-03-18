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İran'daki kâbus Türkiye'de de can aldı!

İstanbul Zeytinburnu'nda sahte alkol tükettikleri tespit edilen 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Evdeki kişilerin alkolü yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınından korunabilmek için tükettikleri değerlendiriliyor. İncelemelerini sürdüren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. İran'da 'Corona Virüse iyi geliyor' diye sahte içki tüketen 159 kişi hayatını kaybetmişti.

Sağlık / 18 Mart 2020 Çarşamba 10:15
İran'daki kâbus Türkiye'de de can aldı!

Merkezefendi Mahallesi'nde ikamet eden Türkmenistan uyruklu Esger A. (31), Narmurat E. (37) ve Doskabul P.'den haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Esger A., Narmurat E. ve Doskabul P.'nin hareketsiz yattıklarını gören polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Esger A. ile Narmurat E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Doskabul P.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, evde yaptığı incelemede, bu kişilerin evde sahte alkol tükettiklerini tespit etti.

İncelemelerini sürdüren ekipler, sahte alkolü temin eden Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Evdeki 3 kişinin alkolü, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınından korunabilmek için tükettikleri değerlendiriliyor.

TürkmenistanPolis EkipleriÇilingir

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