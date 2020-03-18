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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 200 bini, ölü sayısı da 8 bini geçmiş durumda.

Sağlık / 18 Mart 2020 Çarşamba 14:08
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı

Dünyayı saran corona virüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Corona virüs pandemisi son iki haftada yeni vaka sayısında iki katına çıkarak 201 bin 436 oldu.

Salgının ortaya çıktığı aralık ayı başından 7 Mart tarihine kadar dünya genelinde teyitli 100 bin vaka vardı.

Ancak o zamandan bu yana sadece 11 gün içinde büyük ölçüde Avrupa'daki vakalardaki artıştan dolayı 100 bin kişi daha enfekte oldu

Gelen son dakika bilgisine göre dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 200 bini, ölü sayısı da 8 bini geçmiş durumda.

Dünya genelinde Koronavirüs vaka sayısında ki artışlar;

19 Ocak: 100

24 Ocak: 1000

28 Ocak: 5000

12 Şubat: 50.000

6 Mart: 100.000

14 Mart: 150.000

18 Mart: 200.000

Avrupa

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