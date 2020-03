Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni virüs önlemlerini açıkladı.

Çankaya Köşkü'nde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrasında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedbirlerin uygulanması halinde evde kalma süresinin 3 hafta ile sınırlı tutulabileceğini belirtip 'Milletimden ricam tehdit geçene kadar evden çıkmayın' dedi.Dünyayı tehdit eden ve Türkiye'de de 98 kişide görülen koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı düzenlendi. Saat 14.20'de başlayan toplantı yaklaşık 3 saat 50 dakika sürdü.



'MİLLETİMDEN RİCAM EVDEN ÇIKMAMALARI'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evde kalma tavsiyesinde bulunup 'Açıklanan tedbirlere hep birlikte uyarsak evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz. Hem inancımızda hem kültürümüzde, vücut temizliği, hane temizliği ve çevre temizliği çok önemlidir. Sevgisini dokunmakla gösteren bir milletiz, ama buna bir süre ara vermeli sevgimizi yüreğimizle ve dilimizle göstermekle yetinmeliyiz. Bu süreçte en büyük görev fert fert milletimize düşüyor. Milletimden ricam Kovid-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır. Kendimiz zarar görmesek de taşıdığımız virüsü Allah muhafaza sevdiklerimize bulaştırarak hastalanmalarına ve hatta ölümlerine yol açabiliriz. Sosyal mesafeyi korur ve hareketliliği ne kadar azaltırsak virüsün yol açtığı tehdidi o derece düşürürüz.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrasında yaptığı açıklamadan satır başları:'Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz.









'ÜLKEMİZ BU SÜRECE EN HAZIRLIKLI ŞEKİLDE YAKALANMIŞTIR'



Türkiye'nin bu fotoğrafı özellikle kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak bunu oraya döndürmesi şart. Son 17 yılda ülkemizin temel hizmet alanları ve altyapısında gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm sayesinde hamdolsun bu sürece en hazırlıklı şekilde yakalanmıştır. Dengeli politikalar, özel sektörün üretim gücünü desteklerken eğitim, sağlık, sosyal güvenlik alanlarındaki hizmetlerin kamu garantisiyle kesintisiz sürmesini sağlamıştır.



'BATI ÜLKELERİ KAMU HİZMETLERİNİ BAŞINDAN SAVMIŞTIR'



Batı ülkeleri ise kamu hizmetlerini görünüşe özel sektöre devrederek, başından savmıştır. Batı bugün hastanelerini, temel hizmet kurumlarını devletleştirmeye başladı. 'Ölen ölür kalan sağlarla devam ederiz' anlayışı ile Batılı STK'ların devam ettiğini görüyoruz. Yaşadığımız süreci, derin arka planı, belirsiz geleceği göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz gerekiyor.Bunun için büyük güçlü Türkiye hedefimize 2053, 2071 vizyonlarımıza bağlılığımızı artırarak hep birlikte çok çalışacağız. 21. asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz. Aziz milletim, değerli basın mensupları, bilindiği gibi yeni koronavirüs veya Kovid-19 hastalığı, 2019 yılı Aralık ayında Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi.



'BUGÜNE KADAR ÖLÜ SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI'



Ocak ayında ilk ölüm haberi geldi. Hemen ardından hastalık, Tayland, Japonya ve ABD'de görüldü. Kovid-19 Avrupa'da ilk olarak Fransa'da tespit edildi. DSÖ Ocak ayının sonunda acil durum ilan etti. Yolcu gemilerinden sınır kapılarına, uçaklardan trenlere kadar karantina tedbirleri yaygınlaştırıldı. SARS salgınındaki can kaybını geride bıraktı. İtalya'daki ölümler dikkat çekici düzeyde arttı. DSÖ, salgını pandemi ilan etti. Pek çok ülke sınırlarını insan trafiğine kapattı. İnsanların evde kalmalarını sağlamaya yönelik pek çok önlem aldı. Bugüne kadar vaka sayısı 200 bine ölü sayısı 8 bine yaklaştı, 80 bin kişi iyileşti.



'14 OCAK'TA KORONAVİRÜSE KARŞI BİLİM KURULU OLUŞTURDUK'



Türkiye, en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak hayata geçirmiştir. 6 Ocak'ta bir operasyon merkezi 14 Ocak'ta Bilim Kurulu oluşturarak gelişmeleri an be an takibe aldık. Konuyla ilgili herkesi teşhisten tedaviye kadar tüm süreçlerle ilgili bilgilendirdik. 20 Ocak'tan itibaren hastalığın görüldüğü ülkemize gelen yolcuları taramadan geçirdik. Bilim Kurulumuzun belirlediği tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle hayata geçirilmesini temin ettik.







'3 ŞUBAT'TA ÇİN'E OLAN TÜM UÇUŞLARI DURDURDUK'



Dışişleri Bakanlığımız seyahat uyarılarını yayınlamaya başladı. Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarımızı askeri bir uçakla ülkemize getirerek karantinaya aldık. Bu yolculardan hiçbirinde hamdolsun virüs çıkmadı. Riskli bölgelere yapılan tüm uçuşlarda, yolcuların termal kamera ile taranması işlemine geçtik. 3 Şubat'ta Çin'e olan tüm uçuşları durdurduk. 23 Şubat'ta hastalığın ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı İran'dan ülkemize tüm geçişleri kapattık. 27 Şubat'ta İran, Irak, Gürcistan'la olan 8 sınır kapımızda sahra hastaneleri kurduk.



'20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINI DAHA GERÇEKLEŞTİRDİK'



Hazirandaki Liselere Geçiş Sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları, tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. (LGS ve YKS) Gelişmelere göre bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz. Bu vesileyle 20 bin öğretmenimizin atamasını daha gerçekleştirdiğimizin müjdesini veriyorum.



VİRÜS SALGINININ YAPILMASI İÇİN ALINAN ÖNLEMLER



13 Mart'ta ülkemizdeki vaka sayısı 5'e çıktı. Yeni kararlar aldık. Almanya, Fransa ve İspanya dahil 9 Avrupa ülkesiyle olan hava yolu ulaşımını durdurduk. Hastanelere ziyaretçi sınırlaması getirdik. Kamuda çalışan hamile, süt izinlileri, engellilere, 60 yaş üstü personele 12 gün idari izin verdik. Özel kreşleri, bakım evlerini tatil ettik. Kışlalardaki askerlerin çarşı izinlerini durdurduk. Ceza infaz kurumlarındaki görüşler ve nakillere ara verdik. Acil olmayan duruşmaların ertelenmesinin de yolunu açtık. Kültür sanat faaliyetlerini nisan sonuna kadar erteledik. İlaçları rapora bağlı hastaların, kronik hastaların hastaneye gitmeden ilaçlarını alabilmelerine imkan tanıdık.Nisan ayı sonuna kadar ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetleri, toplantıları, kongreleri, konferansları, askeri tatbikatları, bedelli askerlik celplerini tehir ettik. İhracatçılarımızın etkilenmemesi için gümrük kapılarında her türlü tedbirleri aldık. İran üzerinden yapılan Orta Asya ihracatlarının TIR güzergahlarını Gürcistan ve Azerbaycan'a yönlendirdik. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu seferlerini 6 bin tona çıkaracak çabaları başlattık







'FAHİŞ FİYATLA MAL SATMAYA ÇALIŞAN FİRMALARA DENETİMLERİ YOĞUNLAŞTIRDIK'



Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara, özellikle bütün birimlerimizi devreye sokarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık, cezai müeyyideleri de etkinleştirdik. İş dünyasıyla ortaya çıkan yeni durum karşısında alınabilecek tedbirleri sürekli istişare ettik. Umreden dönen vatandaşımız yeni vaka olarak kayıtlara geçti.



'UMREDEN DÖNEN 10 BİN 330 VATANDAŞIMIZI KARANTİNAYA ALDIK'



Umreden dönen vatandaşlarımızın öğrenci yurtlarında karantina uygulamasını başlattık. Umreden dönen 10 bin 330 vatandaşımızı karantinaya aldık. Bar, gazino, gece kulübü gibi eğlence yerlerinin, müzelerin faaliyetlerini durdurduk. Uçuşların durdurulduğu ülkelerden gelen her vatandaşımızın 14 gün karantidada tutulmasını kararlaştırdık. Diyanet İşleri Başkanlığımızın herkesin namazını evinde veya isterse camide ferdi olarak eda edebileceğini Din İşleri Yüksek Kurulu kararını açıkladı. En yüksek risk grubunda bulunan cami cemaatinin korunmasında önemli adımı atmış olduk. Kahvehane, kafe, gazino, sinema, düğün salonu, konser salonu, internet kafe, taziye evi gibi mekanların faaliyetlerine geçici bir şekilde ara verilmesini kararlaştırıldık.



'DAHA DA GÜÇLENEREK BU SIKINTILI SÜRECİ ATLATACAĞIZ'



Elbette bu süreçte adeta virüs ülkemize gelmekte niye geç kaldı diye dizlerini dövenler, yalan haberlerle kaos çıkarmaya çalışanlar da çıktı. Milletimizle birlikte ülkemize yönelik her saldırı nasıl dirayet ve kararlılıkla göğüslemişsek bu sıkıntıyı da yine aynı şekilde karşıladık. Türkiye'nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, kardeşliğidir. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile bu sıkıntılı süreçten daha güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum.



'TEDBİRLERE UYARSAK EVDE KALMA SÜRESİNİ 3 HAFTAYLA SINIRLI TUTABİLİRİZ'



Biz önce insan diyen bir milletin torunlarıyız. Bunun için aldığımız her tedbir insanların hayatını ve geleceğini korumaya yöneliktir. Sağlıklı insanlar hastalığı rahatça atlatırken, yaşlı ve kronik hastalar zorlanabiliyor. Kovid-19 hastalığından en iyi korunma yöntemi herkesin kendi kendine tedbir almasıdır. Her birimizin fedakarlıkta bulunma zorunluluğu vardır.Açıklanan tedbirlere hep birlikte uyarsak evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz. Hem inancımızda hem kültürümüzde, vücut temizliği, hane temizliği ve çevre temizliği çok önemlidir. Sevgisini dokunmakla gösteren bir milletiz, ama buna bir süre ara vermeli sevgimizi yüreğimizle ve dilimizle göstermekle yetinmeliyiz.



'MÜMKÜN OLDUĞU KADAR EVLERDEN ÇIKILMAMALIDIR'



Peygamberimiz veba olan yere gidilmemesini, veba olan yerden de çıkılmamasını söylüyor. Hz. Ömer Şam'da salgın hastalığı haberi alınıyor ve yolculuktan vazgeçiyor. Sahabeden birisi 'Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun' diyor. Hz. Ömer 'Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz' diyor.Gereken her türlü tedbiri alarak takdiri Allah'a bırakmaktır. Bu süreçte en büyük görev fert fert milletimize düşüyor. Milletimden ricam Kovid-19 tehdidi geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır. Kendimiz zarar görmesek de taşıdığımız virüsü Allah muhafaza sevdiklerimize bulaştırarak hastalanmalarına ve hatta ölümlerine yol açabiliriz. Sosyal mesafeyi korur ve hareketliliği ne kadar azaltırsak virüsün yol açtığı tehdidi o derece düşürürüz.







'VAKİT HER ŞEYİ EVDEN YAPMA VAKTİDİR'



Toplu taşıma araçları ve toplu alanlar başta olmak üzere ortak kullanıma açık her yer virüsün yayılma alanlarıdır. Dikkat edeceğiz, başka çaremiz yok. Virüse maruz kalmış tek bir kişinin ikazları dinlemeyip, gereksiz yere dışarıda dolaşması halinde yüzlerce insana bulaştırma hali vardır. Vakit tefekkür, okuma, dinginlik vaktidir. Vakit yapabileceğimiz her şeyi evden yapma vaktidir



'İŞLERİNE GİDEN VATANDAŞIMIZ MESAİ BİTİMİNDEN SONRA EVLERİNE DÖNMELİ'



Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit ortadan kalkana kadar evlerinden çıkmamalıdır. İşlerine giden vatandaşımız mesai bitiminden sonra evlerine dönmeli, kimseye temas etmeden sabunla ellerini, yüzünü yıkamalıdır. Çocuklarımızdan dışarıya çıkmadan evde kitap okuyarak, derslerine çalışarak vakitlerini değerlendirmelerini istiyoruz. En büyük risk grubunu oluşturan yaşlılarımızın bir süre ailenin dışarıyla irtibatı olan diğer fertleriyle mesafeli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri daha doğru olacaktır.



'YAŞLILARIMIZI KORUYACAK VE KOLLAYACAĞIZ'



Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz. Tam tersine bizim kültürümüzde, yaşlılarımızı el üstünde tutmak, dünya ve ahiret saadetinin temel şartlarından biri olarak kabul edilir. Bunun için yaşlılarımızı koruyacak ve kollayacağız.



'65 YAŞ ÜZERİNDEKİ TÜM YAŞLILARIMIZA KORUYUCU MASKE VE KOLONYA DAĞITACAĞIZ



'Bilim Kurulumuzun önerisiyle, önce İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız. Yalnız yaşayan 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında, devlet kadar, yakınlarına ve komşularına da görev düşüyor.







'76 YAŞ ÜZERİ EMEKLİLERİMİZE MAAŞ ÖDEMELERİ EVLERİNDE YAPILACAKTIR'



Bu insanlarımıza hep birlikte yardımcı olarak, süreci suhuletle geçirmelerini temin etmeliyiz. Kamu bankalarımız 76 yaş üzeri emeklilerimizin maaş ödemelerini, istelerse evlerinde yapacaklar. Huzurevlerimizdeki doktor sayısını da artırarak, yaşlılarımızın sağlığını daha yakından takip edeceğiz. Bir diğer önemli konu, sağlık sistemimizi güçlü bir şekilde ayakta tutmaktır.Bunun için, sağlık kuruluşlarımızın üzerine binecek yükü hafifletmemiz gerekiyor.



'AİLE HEKİMLERİ VASITASIYLA ÇÖZÜM ARAMALARINI RİCA EDİYORUM'



Vatandaşlarımızdan, hayati olmayan sağlık sorunlarına, mümkün olduğu kadar aile hekimleri vasıtasıyla çözüm aramalarını özellikle rica ediyorum. Unutmayınız, salgın hastalık durumlarında hastaneler, aynı zamanda virüs bulaşma ihtimali en yüksek yerler haline gelmektedir. Yüksek ateş, kuvvetli öksürük ve nefes darlığı gibi hastalık belirtileri ortaya çıkan vatandaşlarımız ise, paniğe kapılmadan, öncelikle Sağlık Bakanlığımızın ALO 184 hattını aramalıdır.



'SAĞLIK PERSONELİMİZE ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUM'



Buradan yapılacak yönlendirmeye göre hareket edilmesi halinde, sağlık kurumlarımızdan en yüksek verimle istifade edebiliriz. Bu vesileyle takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum.Yaşadığımız bu kritik süreçte, gıda, temizlik, su, iletişim ve diğer temel ihtiyaçların kesintisiz devam ettirilebilmesi için üretimden lojistiğe kadar her türlü tedbiri aldık, alıyoruz. KOVİD-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarını yürüten Sanayi ve Teknolojimiz Bakanlığımız, bu konudaki tüm önemli araştırmacıları ve kurumları bir araya getirdi. Tanı kiti konusunda çok iyi bir üretim potansiyelimiz var.



'ÜLKELERİN TECRÜBELERİNDEN İSTİFADE EDECEĞİZ'



Önceki gün Almanya, Fransa, İngiltere liderleriyle, dün de İtalya Başbakanı ile yaptığımız telefon görüşmesinde, ülkemizin bu salgın hastalık konusunda muhataplarına yapabileceği katkıları da ele aldık. Salgın ilk başladığında Çin'e de tıbbi malzeme desteği vermiştik. Aynı şekilde Türkiye olarak biz de bu ülkelerin tecrübelerinden istifade edeceğiz.



'ÜLKEMİZİN BU KRİZDEN EN AZ ETKİLENMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'



Görüldüğü gibi, virüs salgınının ilk ortaya çıktığı günlerden itibaren, Türkiye olarak hızlı kararlar alarak ve süratle uygulamaya geçirerek, ülkemizin bu krizden en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni yaptık, yapmaya devam ediyoruz.Nitekim, çevremizdeki ülkelerde çok yoğun görülmesine, ciddi kayıplara yol açmasına rağmen, virüsün ülkemize sirayeti hem oldukça geç, hem de oldukça sınırlı olmuştur. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle ortaya çıkan bu olumlu görüntüyü sürdürmekte kararlıyız. Bunun için, tehlikenin kapımızı çalmasını beklemeden, sürekli yeni ve etkili tedbirler alıyor, uygulamaya geçiriyoruz. Bu çerçevede, biraz önce de, bakanlarımızın, iş dünyasından temsilcilerimizin, resmi-sivil ilgili tüm kurumlarımızın temsilcilerinin katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik.Özellikle yaşadığımız sürecin ekonomimize, piyasaya, üretime, istihdama olumsuz etkisini azaltmak amacıyla, çok önemli kararlar aldık. Esasen, hastalığın çıktığı ilk günden itibaren arkadaşlarımız sürecin, diğer boyutlarının yanısıra ekonomik etkilerini yakından takip ediyorlar. Ülkelerin aldığı önlemleri, yaşanan ekonomik türbülansa karşı geliştirdikleri yöntemleri tek tek analiz ediyorlar.



'KÜRESEL TÜRBÜLANSLARA KARŞI GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GELİŞTİRDİK'



Ekonomi yönetimimiz ve ilgili kurumlarımız, tüm iş dünyasının taleplerini ve ön görülerini toplayarak, hazırlıklarını yaptı. Karşımızdaki fotoğrafa göre bir yol haritası hazırladık. Son yıllarda ekonomimizi hedef alan saldırılara karşı verdiğimiz mücadele sayesinde, küresel türbülanslara karşı güçlü bir bağışıklık sistemi geliştirdik.Şimdi bu 2 aylık direnme sürecini de en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Daha önce örneği görülmemiş bir süreç yaşıyor olduğumuz için, hasarın boyutları kestirilemiyor. Bunun için bizim tüm senaryolara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ancak, bu dönemde de gelişmekte olan ülkeler arasında pozitif ayrışan bir ülke konumunda bulunduğumuz bir gerçektir.







'BİZİM KAYBIMIZ YÜZDE 17'DE KALDI'



Hindistan Borsası'nın yüzde 18, Japonya'nın yüzde 20, Amerika'nın yüzde 21, İngiltere'nin yüzde 22, Almanya'nın 26, İtalya'nın yüzde 32 değer kaybettiği 28 Şubat-16 Mart tarihleri arasında, bizim kaybımız yüzde 17'de kaldı. Aynı tarihlerde Türk Lirası olarak da, gelişmekte olan ülkelerin hepsinden daha iyi bir direnç gösterdik. Şimdi ekonomimiz için koruma kalkanı olacak bir paketi devreye alıyoruz.Dün Merkez Bankamız piyasalar açısından oldukça önemli bazı adımları atarak, likidite sıkıntısı yaşanmayacağının garantisini ortaya koydu. Bu kapsamda Merkez Bankamız, ihracatçımız için de çok önemli uygulamalar başlattı.Nisan, Mayıs ve Haziran ayı vadeli açık reeskont kredi anapara ve faiz ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenerek, azami vade 1 yıl uzatıldı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi dolan reeskont kredilerinin taahhüt kapama süresi de yine 1 yıl uzatıldı. Böylece, ihracatçımız bu süreçteki belirsizliği böylece rahat bir şekilde atlatabilecek



'EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ İSTİHDAMIN SEKTEYE UĞRAMAMASIDIR'



En büyük önceliğimiz üretim ve istihdamın sekteye uğramamasıdır. İnşallah bu süreçten, kamu-özel sektör dayanışması ile daha da güçlenerek çıkacağız.Birazdan açıklayacağımız paketteki imkanlardan istifade edecek firmalar için ön şartımız, istihdam kaybına yol açmamalarıdır. Finansal kurum ve kuruluşlarda kredi limiti olan firmaların, likidite ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması, ayrıca kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi önemlidir. Finans kuruluşlarından, bu ortamda istihdamın muhafazası ve ekonomik büyümenin sürdürülmesi için kredi şartlarının esnetilmesine yönelik adımlar bekliyoruz.Tüm finans kuruluşların; kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat artırma, teminat şartlarını zorlaştırma uygulamalarından özenle kaçınmasını istiyoruz. Bunun yanında, kurumsal firmaların, KOBİ'lerin, bireysel kesimin, geçici iş ve ciro kaybı veya benzeri nedenlerle gelir kaybı yaşayanların, kredi borçlarıyla ilgili taksit, öteleme, yapılandırma, düzenleme taleplerine süratle ve olumlu cevap verilmelidir.Türkiye Bankalar Birliğinin bu konuda aldığı tavsiye kararına, tüm finans kuruluşlarının uyacağına inanıyoruz. Biz de bu süreci yakından takip edeceğiz. Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle, KOVİD-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz.