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Avustralya'da acil durum ilan edildi

Avustralya’da korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 6’ya yükseldi. Ülkede acil durum ilan edildi.

Dünya / 18 Mart 2020 Çarşamba 10:46
Avustralya'da acil durum ilan edildi

Avustralya Başbakanı Minister Scott Morrison, yeni tip korona virüsü (Covid-19) nedeniyle 'insan biyo-emniyet acil durumu' ilan etti. Ülkede ölü sayısının 6'ya yükseldiği ifade edilirken Başbakan Morrison, acil durumun 6 ay sürebileceğini, salgın nedeniyle tüm yurtdışı seyahatlerinin iptal edildiğini söyledi.

Morrison iç mekenlarda gerçekleştirilen 100'den fazla kişinin biraraya geldiği etkinlikleri iptal etti.

Morrison, “Avustralyalıların seyahat yasağını 4. seviyeye yükseltiyoruz. Yurt dışına çıkmayın” ifadeleri kullanıldı.

Camilerde korona virüsü önlemi

Avustralya'da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Avustralya Milli Görüş Teşkilatları (AMGT) bünyesindeki tüm camilerde korona virüsü önlemleri kapsamında cemaatle kılınan vakit ve cuma namazlarına yarından itibaren ara verileceği açıklandı.

Avustralya'da korona virüsü nedeniyle toplamda 6 ölü ve 565 vaka bulunuyor. Kaynak : İHA

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