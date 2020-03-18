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Ankara'da evine kapanan vatandaştan ilginç görüntü!

Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamına sıkı önlemler alınırken, Ankara'da bir vatandaşımız eğlence mekanlarına gidilmesinin yasaklanmasının ardından evinde parti verdi.

Yaşam / 18 Mart 2020 Çarşamba 20:22
Ankara'da evine kapanan vatandaştan ilginç görüntü!
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Sosyal medyaya düşen görüntülerde, koronavirüs önlemleri için pavyon ve gece kulübü gibi mekanları kapatılmasının ardından arkadaşlarıyla birlikte evinde parti verdi.

BALKONDA IŞIK GÖSTERİLERİ YAPTI

Evinin balkonuna ışıklar yerleştiren Ankaralı vatandaşımız, evinde ağırladığı arkadaşlarıyla keyifli anlar geçirdi. Balkonunu adeta bir gece kulübüne çeviren Ankaralı şahış, ışık ve duman gösteriyle renkli görüntüler ortaya koydu.Ankara'da çekilen ve sosyal medyaya düşen görüntülerde, mahalle sakinlerinin balkonlarına çıkarak evinde eğlenen adamın partisini meraklı gözlerle izlediği görülüyor.

KoronavirüsGece Kulübü

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