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Ahmet Hakan'dan korona önlemi!

Ahmet Hakan'ın CNN'deki programında konukların koltuklarının arası açık bir şekilde yerleştirildi.

Televizyon / 18 Mart 2020 Çarşamba 18:36
Ahmet Hakan'dan korona önlemi!
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Koronavirüsten korunmanın en önemli önlemlerinden biri de belli bir mesafeden fazla yaklaşılmaması.

Bu kural her toplantıda uygulanmaya çalışılırken canlı yayınlarda da uygulanmaya başlandı.

'MESAFEYİ AÇMAYA ÇALIŞTIK'

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında koltukların arasına mesafe kondu.

Stüdyonun el verdiğince mesafelerin açıldığını belirten Hakan 'Bizim genelde Tarafsız Bölgede konuklar daha sık sık bu akşam biz o kurala uyarak biraz mesafeyi açmaya çalıştık. Stüdyomuzun el verdiğince' dedi.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

KoronavirüsTarafsız Bölge

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