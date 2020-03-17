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Otomobil devi fabrikalarına kapatıyor!

ABD merkezli otomotiv üreticisi Ford, koronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar nedeniyle Avrupa'da fabrikalarında üretime 19 Mart'tan itibaren ara vereceğini bildirdi.

Yaşam / 17 Mart 2020 Salı 18:18
Otomobil devi fabrikalarına kapatıyor!

Ford'tan yapılan açıklamada, şirketin, Avrupa fabrikalarında araç ve motor üretim faaliyetleri, kıtada hükümetlerin koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmak için aldığı yeni önlemleri nedeniyle 19 Mart perşembe geçici olarak durdurulacağı belirtildi.

Açıklamada, fabrikalarda üretimin askıya alınmasının, koronavirüs salgınının durumuna, ulusal kısıtlamalara, tedarikçi durumlarına ve bayilerin stok ihtiyaçlarına bağlı olarak birkaç hafta sürmesinin beklendiği ifade edildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, bugüne kadar şirketin Avrupa fabrikaların koronavirüsün etkisinin sınırlı kaldığını belirterek, 'Bu devam eden krizin Avrupa pazarı ve tedarikçiler üzerindeki dramatik etkisi nedeniyle, ülkelerin önemli tüm seyahat ve sosyal temas kısıtlamalarına yönelik son kararlarıyla birlikte, ana kıta Avrupa üretim tesislerimizde üretimi geçici olarak durduruyoruz.” ifadesini kullandı.

Ford, İspanya'nın Valencia kentinde bulunan montaj ve motor üretim tesisinin de üretime üç işçinin koronavirüs testlerinden pozitif geri dönüş almasından sonra 16 Mart'ta ara vermişti.

Kaynak : AA

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