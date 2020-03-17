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Liderler telekonferans yöntemiyle görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel, Macron ve Johnson dörtlü zirve gerçekleştirdi. 1 saat 15 dakika süren zirvede, Suriye, göçmen krizi ve koronavirüs ile mücadele ele alındı.

Siyaset / 17 Mart 2020 Salı 17:30
Liderler telekonferans yöntemiyle görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında telekonferansla yapılan görüşme sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada dörtlü zirvenin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Boris Johnson video konferansla bir Dörtlü Zirve gerçekleştirmiştir. Dörtlü Zirve'de; Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu, Türkiye-AB ilişkileri ele alınmıştır.'




Avrupa BirliğiFransa CumhurbaşkanıCumhurbaşkanıİnsani YardımRecep Tayyip Erdoğan

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