Liderler telekonferans yöntemiyle görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında telekonferansla yapılan görüşme sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.



CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada dörtlü zirvenin sona erdiği belirtildi.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 'Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Sayın Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Boris Johnson video konferansla bir Dörtlü Zirve gerçekleştirmiştir. Dörtlü Zirve'de; Koronavirüsle mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu, Türkiye-AB ilişkileri ele alınmıştır.'









