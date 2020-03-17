Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan korkutan açıklama: Vaka sayısı 30 bin bile olabilir Çıktığı televizyon programında koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamada bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu çok kritik sayı 30 bin bile olabilir, vatandaşlarımızın önlemleri alması lazım. " dedi.
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, canlı yayında koronavirüs vaka sayısının yükselebileceğini belirterek, '3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.
Habertürk canlı yayınında önemli açıklamlarda bulunan Prof. Dr. Alpay Azap, vaka sayısının pik yapmasını ve sonrasında azalmasını beklediklerini söyledi. Azap, vaka sayısının 5 bine ulaşmasını bekledilerini söyledi.
'30 bin bile olabilir'
Azap yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
'3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu çok kritik sayı 30 bin bile olabilir, vatandaşlarımızın önlemleri alması lazım. Uyarılara dikkat etmesi lazım. Böyle olursa, 3-4 binde sayıyı sınırlı tutabiliriz.'