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Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan korkutan açıklama: Vaka sayısı 30 bin bile olabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan korkutan açıklama: Vaka sayısı 30 bin bile olabilir Çıktığı televizyon programında koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamada bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu çok kritik sayı 30 bin bile olabilir, vatandaşlarımızın önlemleri alması lazım. " dedi.

Sağlık / 17 Mart 2020 Salı 10:29
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap'tan korkutan açıklama: Vaka sayısı 30 bin bile olabilir

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, canlı yayında koronavirüs vaka sayısının yükselebileceğini belirterek, '3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Habertürk canlı yayınında önemli açıklamlarda bulunan Prof. Dr. Alpay Azap, vaka sayısının pik yapmasını ve sonrasında azalmasını beklediklerini söyledi. Azap, vaka sayısının 5 bine ulaşmasını bekledilerini söyledi.

'30 bin bile olabilir'
Azap yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

'3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu çok kritik sayı 30 bin bile olabilir, vatandaşlarımızın önlemleri alması lazım. Uyarılara dikkat etmesi lazım. Böyle olursa, 3-4 binde sayıyı sınırlı tutabiliriz.'

Koronavirüs

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