Karantinadan kaçan pişman olur!

Corona virüs vakalarının artması hükümetleri sert önlemler almaya itti. Bir çok ülkede geniş çaplı karantina uygulamasına gidildi. Karantinaya uymayanlara ise hapis ve yüksek para cezaları uygulanacağı duyuruldu.



Toplam 20 ülkeyle uçuşları durduran Türkiye ise 9 Avrupa ülkesi ile umreden gelen vatandaşlara 14 günlük karantina şartı getirdi. Uzmanlar karantina kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını belirtiyor.



Düzce'de bir kişinin karantinadaki kızını hastaneden kaçırmak istemesi, umreden döndükten sonra karantinaya alınan bazı kişilerin tutuldukları yerden kaçmak istemesi gibi örnekler 'yaptırımlar neler' sorusunu akıllara getirdi.



2 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS



Konuyla ilgili eski Yargıtay Savcısı Doktor Mehmet Ruşen Gültekin, değerlendirmelerde bulundu.



'Devletimizde bununla ilgili en genel kanun Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 1593 sayılı. Burada devletin bulaşıcı hastalıklarla uğraşmasının bir yükümlülük olduğu gösteriliyor' diyen Gültekin, 'Burada Türkiye'de karşı karşıya kaldığımız şey salgın bir bulaşıcı hastalık. En genel kanun olarak şu söylenebilir; TCK 195. maddesinde bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranılması maddesi düzenlenmiş' ifadelerini kullandı.



Gültekin, 'Buna göre bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış ya da bu hastalıktan ölmüş bir kişinin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' diye konuştu.



'KİMSE ZORLA TUTULUYORUM DİYEMEZ'



Burada kamu sağlığının korunması amacı güdüldüğünün altını çizen Gültekin, şunları kaydetti:



'Kimse 'ben zorla gözaltında bulunduruluyorum' diye bir cümle kuramaz. Bunun kurallarına uymak vatandaşlık görevidir. Mukavemet göstermesi halinde görevliye direnmeden kendisine işlem yapılacaktır. Tedbirlerin hepsine uymak zorunluluktur.



Karantina birçok hak ve hürriyeti sınırlar. Ancak halkın genel sağlığı ve telafisi zor sonuçlara sebep vermemesi için özgürlüklerin sınırlandırılmasına bireyler katlanmakla yükümlüdür. Bu noktada hepimize bir sorumluluk yüklenmektedir.'



'KOLLUK DENETİMİ YAPACAK'



İçişleri Bakanlığı genelgesiyle dün gece başlayan uygulamayı hatırlatan Gültekin, şunları kaydetti:



'Dün gece ağır tedbirler yürürlüğe girdi. Valiliklerce yayınlandı bu tedbirlere uymak zorunluluktur. Bazı yerlerin kapatılmasına karar verildi. Bunlara uyulmaması da idari yaptırım olarak kişilerin karşısına çıkacaktır. Kolluk da bunun denetimini yapacaktır.'