Kan grubuna göre korona riski belli oldu

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül virüs koronaya karşı araştırmalar da devam ediyor...



Her gün koronavirüse karşı yeni çalışmalar yapan Çinli bilim insanları, bu sefer hangi tip insanlarda koronanın yayıldığını araştırdı.



HANGİ KAN GRUBU KORONAYA YAKALANMA RİSKİ DAHA FAZLA



Ülkedeki bilim insanları A, B, O kan gruplarına sahip 2 bin 713 vaka arasında bir araştırma yaptı.



Virüsün merkezi Vuhan ve Shenzhen kentindeki üç hastanedeki vakaları inceleyen uzmanlar, 1.775 enfekte olmuş kişiyle virüs nedeniyle hayatını yitiren 206 kişiyi inceledi.



Araştırma kapsamına, aynı zamanda enfekte olmamış ancak risk altında bulunan 3 bin 964 Vuhan sakini de dahil edildi.



İncelenen kişilerin yaş aralığı 18.6 - 45 olarak belirtildi.



EN YÜKSEK 'A' EN DÜŞÜK '0'



Buna göre kan grubu A olanların virüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu, en az etkilenenlerin ise kan grubu 0 kişiler olduğu ifade edildi.



Analiz sonuçları A grubu bireylerin kan grubu A olmayanlara göre korona açısından daha yüksek risk taşıdığı, 0 kan grubuna sahip bireylerin enfekte olma risklerinin ise daha düşük olduğunu ortaya koyuyor.



Araştırmacılar kan grupları ve enfekte olma olasılıkları arasındaki ilişkiyi incelerken yaş aralıkları ve cinsiyet ilintisini de ele aldı.