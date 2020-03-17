İSMAİL SAYMAZ KOVULDU



Bir çok isme iftiralar atan bununla da kalmayıp itibar suikastlerine imza atan Gazeteci İsmail Saymaz kovuldu. Saymaz geçtiğimiz günlerde de Beyaz TV ailesine iftiralar atmış, Oda Tv soruşturmasında devlete ihanet eden Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nu savunmuştu. Aslında tüm bunlar Saymaz'ıni lk vukuatı değildi. Saymaz, daha önce de attığı manşetler ile başörtüsünü hedef almıştı. Kapanan FETÖ'cü televizyon kanallarını savunmaktan geri kalmamıştı.



SAVCILARIMIZI HEDEF GÖSTERMİŞTİ



Oda Tv soruşturmasını yürüten savcılarımıza FETÖ'cü imasında da bulunan Saymaz 2016 yılında Terör örgütü PKK'nın televizyon kanalı İMC Tv'ye çıkarak Devleti katlişam yapmakla suçlamıştı. Kulis bilgilerine göre Hürriyet gazetesi Saymaz'ın bu vukuatlarına daha fazla dayanamadı ve kovdu.







