İsmail Saymaz FETÖ'yü nasıl savundu?

Geçtiğimiz günlerde Sürmanşet programında Beyaz Tv Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek ve Türker Akıncı Oda Tv'nin ihanetini ekranlara taşımıştı.



Bu programın ardından İsmail Saymaz, MİT'cileri ifşa ederek ülkesine ihanet eden Oda TV'ye soruştuma açılana kadar olayın üstüne giden Beyaz TV'yi her katıldığı programda hedef gösterdi.



'SİZİN KİMLERİ SAVUNDUĞUNU GÖREBİLİYORUZ'



İsmail Saymaz'ın Beyaz TV'yi hedef alması şaşırtmazken, Osman Gökçek Saymaz'ın geçmişte FETÖ'yü nasıl savunduğunu televizyonda anlattı.



FETÖ'nün yayın kuruluşları Samanyolu, Kanaltürk ve FETÖ tetikçisi Ekrem Dumanlı'yı savunduğu tweetleri tek tek gösteren Gökçek 'Kanaltürk'ü savunmuşsun, Samanyolu'nu savunmuşsun, Ekrem Dumanlı'yı savunmuşsun vicdansız adam. Biz suçlamalarda bulunmaya kalkıyorsun. FETÖ'yü sizler savundunuz bizler savunmadık. FETÖ'yü değil FETÖ'nün yayın organlarını sizler savundunuz. Benim 1725 Aralık'tan sonra duruşum çok nettir. Tırnak ucu kadar bir şey bulamazsınız. Ama sizin kimleri savunduğu görebiliyoruz. Bank Asya'yı da savunmuşsun İsmail Saymaz. Bunların hepsini 1725 Aralık'tan sonra yapmışsın. Bize akıl öğretmeye kalkacaksın. Geç o işleri' dedi.

















Kaynak : Beyaz Gazete Özel