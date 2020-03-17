USD (Alış - Satış) : 6,45 - 6,46 EURO (Alış - Satış) : 7,16 - 7,17

HDP'li vekil karantina kurallarına uymadı!

Almanya’dan 8 Mart’ta dönen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, karantina süresini geçirmeden TBMM’deki oturuma katıldı.

Siyaset / 17 Mart 2020 Salı 17:02
HDP'li vekil karantina kurallarına uymadı!

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'a başarılar dileyerek, “Sosyal medyadan yaptığımız takipler çerçevesinde 8 Mart'ta zannediyorum Almanya'dan döndüler ve normal şartlarda karantina süresi devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

'HİÇBİR SIKINTIM YOK'

Beştaş ise, “Ben Almanya'ya gittim, doğru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle. Gelişte havaalanında da gerekli kontroller yapıldı, hiçbir sıkıntım da yok, sağlığım gayet iyi. Eğer bir sıkıntı olsaydı, zaten kendi arkadaşlarımı ve toplumu asla tehlikeye düşürecek bir tutumda bulunmazdım. Yani bunu üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim.”






Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Karantina8 Mart Dünya Kadınlar GünüAk PartiGrup Başkanvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 1

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı