HDP'li vekil karantina kurallarına uymadı!

TBMM Genel Kurulu çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'a başarılar dileyerek, “Sosyal medyadan yaptığımız takipler çerçevesinde 8 Mart'ta zannediyorum Almanya'dan döndüler ve normal şartlarda karantina süresi devam etmektedir” ifadelerini kullandı.



'HİÇBİR SIKINTIM YOK'



Beştaş ise, “Ben Almanya'ya gittim, doğru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle. Gelişte havaalanında da gerekli kontroller yapıldı, hiçbir sıkıntım da yok, sağlığım gayet iyi. Eğer bir sıkıntı olsaydı, zaten kendi arkadaşlarımı ve toplumu asla tehlikeye düşürecek bir tutumda bulunmazdım. Yani bunu üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim.”













Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.