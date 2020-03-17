Çavuşoğlu Avrupa'dan tahliye isteyen vatandaş sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



'Vatandaşlarımız gelince 14 gün süre karantinada sayılacaklarını duyurduk. 3 bin 614 vatandaşımız başvuru yaptı. 34 sefer planladık Avrupa'dan vatandaşlarımızın tahliyesi için. İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilecekler. Burada kaldıkları sürece AFAD koordinasyonunda ihtiyaçları karşılanacak.'