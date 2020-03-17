USD (Alış - Satış) : 6,36 - 6,37 EURO (Alış - Satış) : 7,11 - 7,13

Çavuşoğlu Avrupa'dan tahliye isteyen vatandaş sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3 bin 614 vatandaşın Avrupa ülkelerinden dönmek için başvuru yaptığını söyledi.

Güncel / 17 Mart 2020 Salı 09:31
Çavuşoğlu Avrupa'dan tahliye isteyen vatandaş sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Vatandaşlarımız gelince 14 gün süre karantinada sayılacaklarını duyurduk. 3 bin 614 vatandaşımız başvuru yaptı. 34 sefer planladık Avrupa'dan vatandaşlarımızın tahliyesi için. İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlara yerleştirilecekler. Burada kaldıkları sürece AFAD koordinasyonunda ihtiyaçları karşılanacak.'

Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı