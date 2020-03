Bakan Soylu'dan tavizsiz uygulama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin yayımlandığı genelgeye ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Hande Fırat'a konuşan Soylu, 'Genelgeye uymayanlar hakkında her türlü yasal işlem tavizsiz yerine getirilecek. Kesin ve tavizsiz uygulama şart. Hareketliliği ne kadar azaltırsak, mücadele o kadar başarılı olur' dedi.



İşte Hande Fırat'ın yazısındaki o bölüm;



Türkiye salgının ilk anından itibaren tedbir almaya ve açıklamaya başladı. Son olarak İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı. Ayrıntılarını haberimizde okuyacaksınız. Tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.



Bu genelgenin ayrıntılarını ve neden ihtiyaç duyulduğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile konuştum.



LOKANTALAR ŞİMDİLİK AÇIK



Kapalı olanlar genelgede var. Şimdilik açık olanlar ise içkili-içkisiz lokantalar ve AVM'ler. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yemek belli bir mesafede yeniyor. Şimdilik lokantalar açık' dedi ve ekledi:



ÖNEMLİ OLAN MOBİLİZASYON VE SOSYALİZASYONU MİNİMUMA İNDİRMEK



'Panik yapmadan tedbirleri uygulamamız gerekiyor. Hükümetimiz işin başından gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Alınması gereken tedbirleri de süratle alıyor. İnsanımızın sağlığını ekonominin, her şeyin üzerinde tutuyoruz. Dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Burada önemli olan mobilizasyon ve sosyalizasyonu minimuma indirmek. Sağlık Bakanlığı'mızın liderliğinde gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.'



DENETİM YAPILACAK



Alınan kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetim yapılacak. Bakan Soylu, 'Valiler, kaymakamlar, kolluk kuvvetlerimiz, belediyeler ve zabıtalar denetim için görevlendirildi. Genelgeye uymayanlar hakkında her türlü yasal işlem tavizsiz yerine getirilecek. Kesin ve tavizsiz uygulama şart. Hareketliliği ne kadar azaltırsak, mücadele o kadar başarılı olur' dedi.



KOLLUK KUVVETLERİNE UYARI



İçişleri Bakanı genelgeyi uygulamakla yükümlü olan bakanlığa bağlı personele de talimat verdi: 'Vatandaşımızı sürekli bu konularda uyarın. Genelgeyi tavizsiz uygulayın. Yardım edin ve yol gösterici olun.'