Bakan Soylu'dan sosyal medyada dolaşan görüntülerle ilgili açıklama!

İstanbul Havalimanı'na Paris'ten gelen uçakta yer alan bir yolcunun, diğer yolcularla birlikte karantina alanına götürülürken polisler tarafından otobüsten indirilip karantina alanının dışına çıkarıldığı iddia edildi. Karantina altındaki otobüste bulunan diğer yolcular, karantina şartlarının ihlal edildiğini iddia edip polise tepki gösterdi. Olayın tanıkları, sosyal medya hesaplarından olay anınında çekildiği ileri sürülen bir video paylaştı.



OLAYLA İLGİLİ BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Fransa'nın başkenti Paris'ten Türkiye'ye gelen yolcu uçağındaki bir kişinin, İstanbul Havalimanı'ndan karantina giden otobüsten indirilip özel bir araçla götürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yapan Soylu, 'Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar.' ifadelerini kullandı.





Kaynak : İHA

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