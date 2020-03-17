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Akaryakıta bir indirim daha geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapılacak.

Ekonomi / 17 Mart 2020 Salı 10:22
Akaryakıta bir indirim daha geliyor

Akaryakıta bir indirim daha geliyor... Benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim yapılacak.

Benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim yapılacak. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İndirimin ardından Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 5.60 liradan 5,35 liraya; İzmir'de 5.70 liradan 5,45 liraya düşecek.

İKİ BÜYÜK İNDİRİM SONRASI ZAM
Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatında 11 Mart'ta 60, 14 Mart'ta 51 kuruş indirime gidilmişti. 17 Mart gecesi ise 7 kuruş zam yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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