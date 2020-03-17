3 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle karantinaya alındı

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Cizre’den Adana’ya gelen yolcu otobüsü içerisinde Irakta çalışan 3 kişinin ihbarını alması üzerine, Bahçeşehir Mahallesi Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü önünde otobüsü durdurdu. Polis otobüsü durduktan sonra Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarına kadar kendilerine eşlik edeceğini bildirdi.



Otogara sağlık ekipleri yönlendirildi. Otobüste bulunan 3 kişi ‘Korona virüs’ şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine götürülerek karantinaya alındı. Kaynak : İHA

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