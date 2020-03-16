USD (Alış - Satış) : 6,36 - 6,37 EURO (Alış - Satış) : 7,11 - 7,13

Utanmazlar pavyon haberini böyle verdiler

Her fırsatta hükümeti ve iktidarı eleştiren sol haber yine skandal bir habere imza attı.

Televizyon / 16 Mart 2020 Pazartesi 09:34
Utanmazlar pavyon haberini böyle verdiler

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yeni Corona virüsü kararlarına göre pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri saat 10:00'dan itibaren geçici olarak kapatılacak.

Bakanlığın aldığı bu kararı haber yapan sol haber portalı büyük bir skandala imza atarak haberin fotoğrafında umreden dönen insanların sağlık kontrolünden geçerken çekilen fotoğrafını kullandı.

İşte o skandal paylaşım;

İçişleri Bakanlığı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı