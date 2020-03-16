Utanmazlar pavyon haberini böyle verdiler

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yeni Corona virüsü kararlarına göre pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri saat 10:00'dan itibaren geçici olarak kapatılacak.



Bakanlığın aldığı bu kararı haber yapan sol haber portalı büyük bir skandala imza atarak haberin fotoğrafında umreden dönen insanların sağlık kontrolünden geçerken çekilen fotoğrafını kullandı.



İşte o skandal paylaşım;

Koronavirüs genelgesi: Pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri yarından itibaren kapatılıyorhttps://t.co/MAaCwA3Meo pic.twitter.com/hvyvtVIzCq — soL Haber (@solhaberportali) March 15, 2020