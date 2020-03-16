Sağlık Bakanı Koca'dan yeni tip koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs vakasının arttığını açıkladı.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, 'Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var.'' açıklamalarında bulundu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra ikinci bir açıklama daha yaptı. Koca yaptığı ikinci paylaşımda, 'Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir.' ifadelerini kullandı.



Bakan'ın son açıklamasıyla birlikte Türkiye'de rastlanan vaka sayısı 18'e çıktı.











