ODA TV DOSYASI BÖLÜM 1

Sitenin imtiyaz sahibi Soner Yalçın.



Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan.



Haber Müdürü Barış Terkoğlu.



İşte bu üç isim istediklerini Fetöcü istediklerini terörist ilan ediyor yıllardır. Ancak baltayı MİT mensuplarımızı deşifre ettikleri anda taşa vurdular. Savcılar harekete geçti ve iki Barış tutuklandı. Ancak Soner Yalçın adına açılmış henüz bir soruşturma yok.



Neyse biz size hafta boyu ODA TV’nin gözlerden kaçan haberlerini sosyal medya paylaşımlarını taşıyacağız. Hergün ODA TV’nin yeni bir yüzünü göreceksiniz. Belki de Savcılarımız



MİT soruşturmasının içine sitemizin yayınlayacağı dosyaları da dahil edecek. Aslında bu satırlar birer ihbardır diyerek de not düşelim. O zaman başlıyoruz.



Bugün sizi ODA Tv’nin Polis nefretini anlatacağız. Gezi olaylarına gidelim. Tarih 4 Haziran 2013…



Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu polisimize KATİL deme cüretini gösteriyor.



İşte belgesi;







Yine aynı tarihler…



Polisimiz bu kez evlere saldırmakla itham ediliyor.



Başlık da POLİSLER ARTIK EVLERE SALDIRIYOR!









ODA TV ekibi hıncını alamamış olacak ki bu kez de polisimizin çocuklara şiddet uyguladığını iddia ediyor. Provokasyon dolu manşetleri ise POLİS ŞİDDETİ ÇOCUKLARA YÖNELDİ oluyor.







İftira… Provokasyon… Hakaret… Ne ararsanız mevcut haberlerde…



Gelin biraz da sosyal medya hesaplarını inceleyelim.



Mesela Barış Terkoğlu;



14 Mart 2014 tarihi. Yerel seçimlere 16 gün var.



Terkoğlu, Erdoğan’ın iç savaş çağrısı yaptığını iddia ediyor.



Oysa ki Gezi olaylarında iç savaş çıksın diye dua edenler kendileri.



11 Mart 2014 tarihine gidelim bu kez de.



Barış Terkoğlu Erdoğan’a ÇOCUK KATİLİ diyor.



Evet açık açık söylüyor bunu.







İlginç olan ise Terkoğlu bu sözlerinden dolayı hiçbir soruşturmaya tabi tutulmuyor.



Size yarın FETÖ ile mücadele ediyoruz diyen Terkoğlu ve Pehlivan’ın cezaevinden çıktıktan sonra FETÖ’nün kurduğu KARŞI gazetesinde nasıl çalıştıklarının öyküsünü anlatacağım.



Attıkları manşetleri görünce yok artık diyeceksiniz.



