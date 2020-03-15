Levent Üzümcü'den hadsiz sözler!

Sürekli hükümet karşıtı söylemlerle gündeme gelen sözde oyuncu Levent Üzümcü, twitter'da skandal bir paylaşıma imza attı.



Üzümcü, Tüm dünyanın hatta bir takım muhalif kesimin bile takdir ettiği Türkiye'nin Koronavirüs salgınla mücadelesini karalamaya çalışanlara arka çıkmaya kalktı.



UMRE'DEN GELENLERE HAKARET ETTİ



Üzümcü, kendisine gelen tepkiler üzerine dini vazifesini yapmak için Umre'ye giden vatandaşlara da 'Ahırmış... doğru; kuzular çıktı öküzler girdi' diyerek hakaret etti.



Sözde oyuncunun hadsiz sözlerine tepki yağdı.



İşte sözde oyuncunun o skandal twitleri;

















