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Koronavirüs nedeniyle halk katılmadı! Papa Francis boş meydanı kutsadı

Papa Francis, Vatikan'daki St Peter's Meydanı'nda, koronavirüs nedeniyle bu haftaki ayinde karşısında boş bir meydan buldu.

Dünya / 16 Mart 2020 Pazartesi 10:29
Koronavirüs nedeniyle halk katılmadı! Papa Francis boş meydanı kutsadı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'daki St Peter's Meydanı'nda bu haftaki ayinde karşısında boş bir meydan buldu. Papa, koronavirüs nedeniyle herkesin evine kapandığı İtalya'da, St Peters Meydanı'ndaki geleneksel kutsama ayinini gerçekleştirdi.

Euronews'te yer verilen habere göre, öte yandan Vatikan, İtalya'da koranüvirüs salgınının yayılması üzerine paskalya kutsal haftası seremonilerinin, halkın katılımı olmadan gerçekleşeceğini duyurdu.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin dini seremonileri bu yıl virüs salgını yüzünden televizyon, radyo veya online medya üzerinden izleyebileceği bildirdi.

Vatikan'ın basın bürosundan yapılan açıklamada Papa Francis'in bütün ayinlerinin, 'Vatikan News' internet sitesinden canlı olarak yayımlanacağı duyuruldu.








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