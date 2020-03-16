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Koronavirüs aşısı denenmeye başlıyor!

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 62 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de, henüz yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez insan üzerinde denenecek.

Dünya / 16 Mart 2020 Pazartesi 21:43
Koronavirüs aşısı denenmeye başlıyor!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 7 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyada hızla yayılmaya devam ederken, ABD'de ölümcül virüsün tedavi yöntemi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İLK KEZ DENENECEK

ABD'de yapım aşamasında olan corona virüs aşısı, ilk kez insan üzerinde denenecek.ABD'de Halk sağlığı yetkilileri, geliştiren aşının tamamen etkili olup olmadığının 1 ile 18 ay arasında belirlenebileceğini ifade etmişti.

62 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de 62 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 165'e yükseldi. Ayrıca, ABD'nin doğu yakasında nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden 'Üç eyalet' olarak da bilinen New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde, koronavirüs salgını nedeniyle bütün restoran ve eğlence yerlerinin kapatılması kararı alındı.

KoronavirüsÇinNew JerseyConnecticutNew York

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