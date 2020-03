Korona virüsünden korunmanın yolları

1-Havluları sık sık yıkayın



Çoğu kişi tasarruf sağlamak için aynı havluyu veya bezi yeniden kullanma alışkanlığına sahip olabilir ancak bu her zaman güvenli değildir. Havlular, özellikle hasta insanlar bunları kullanırken mikroplar için bir üreme alanı olabilir. Dolayısıyla ortak yaşam alanlarındaki havluları sık sık değiştirmek çok önemli.



2-Hasta aile üyelerini evde tutun



Soğuk kış günlerinde daha çok kapalı ortamda vakit geçirmek hastalıkların yayılmasında oldukça etkilidir. Eğer siz veya sevdiğiniz biri hastalık belirtileri gösteriyorsa dışarı çıkmaktan kaçının, kaçındırın. Daha ağır vakalarda hasta kişiler karantina altına da alınabilir.



3-Semptomlar ortaya çıkmadan ilaç konusunda bilgi edinin



Özellikle astım veya alerji gibi kronik rahatsızlığa sahip olanlar, hastalık riskini önlemeye yardımcı olmak için semptomlar ortaya çıkmadan önce doktorlarıyla konuşup ilaç kullanma konusunda mutlaka fikir almalı.



4-Düzenli olarak kullanılan alanları dezenfekte edin



Hasta insanların halka açık olan alanlardan kaçınması gibi sağlık durumu iyi olan kişilerin de hasta insanlarla yakın temastan kaçınması aynı derecede önemli. Bu nedenle evinizdeki veya iş yerinizde sıkça dokunulan eşyaları ve kullanılan alanları düzenli olarak dezenfekte ederek kendinizi korumalısınız.



5-Et ve yumurtayı uygun şekilde pişirin



Bazı yiyecekler zehirli bakteriler içerebilir ve yenildiğinde hatta sadece dokunulduğunda bile hasta edebilir. Özellikle et, tavuk, balık ve yumurta, bu bakterileri öldürmek için uygun şekilde pişirilmeli. Normal olarak yiyeceklerin 75°C veya daha yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ve yenildiğinde en az 60°C olması gerekiyor



6-Vahşi veya çiftlik hayvanlarıyla temastan kaçının



Çeşitli hayvanlar, insanlarda hastalıklara yol açabilecek zararlı mikroplar taşıyabilir. Zoonotik hastalıklar olarak bilinen bu hastalıklar dokunma, ısırma veya hatta bir hayvanla aynı bölgede yaşama yoluyla yayılabilirler. Çiftlik hayvanları ve vahşi hayvanlar, bir salgın durumda insanlar için birinci dereceden tehlikelidirler. Mümkün olduğunca bu hayvanlardan kaçının. Onlarla temas kurmak kaçınılmazsa onlarla, malzemeleriyle veya yaşadıkları bölgelerle uğraştıktan sonra ellerinizi iyice yıkayıp sterilize edin.



7-Vücudunuzu susuz bırakmayın



Kendinizi iyi hissetmediğinizde vücudunuz normalden daha fazla sıvı kullanmaya başlar ve böylece farkına bile varmadan susuz kalabilirsiniz. Günde 8 bardak sıvı tüketmeye özen gösterin. Şekerli veya kafeinli içeceklerden de uzak durun.



8-Bazı şeyleri stoklayın



Bölgenizde bir salgın yaşandığında evinizi terk edemeyebilirsiniz. Bu sebeple 2 haftalık yiyecek ve su stoğu yapmak iyi bir fikir olabilir. Kolayca depolanabilen kutulu ürünler ve konserve yiyecekler gibi bozulmaz yiyecekler bulmayı deneyin. Ayrıca tuvalet kağıdı, temizlik ürünleri, evcil hayvan yemi, sıhhi ürünler ve ilaç gibi ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeler bulundurduğunuzdan emin olun.



9- Dışarı çıkarken eldiven giyin



Belirtildiği gibi mikroplar genellikle eller tarafından yayılır. Eldiven ve cerrahi maske takmak yardımcı olabilir ancak bunları doğru bir şekilde kullanmanız gerekir. Eldivenleri çıkartırken de ellerinize mikrop bulaşabileceğini unutmayın ve sağlık çalışanları gibi eldivenlerinizi çıkardıktan sonra ellerinizi mutlaka yıkayın. Hatta eldiven giymeden önce de ellerinizi yıkamak iyi olabilir. Ayrıca mikropların geçişini önleyen eldivenler bulmaya çalışın. Daha kalitesiz olanlar, bakterilerin malzemeden geçmesine izin verebilir.



10-Yüz maskesi kullanın



Yüz maskeleri sağlıklı insanlardan ziyade zaten hastalık belirtileri taşıyan insanlar tarafından hastalığın yayılmasını engellemek için kullanılmalı. Özellikle sağlık kurumunda ya da sağlık kurumuna yakın yerlerde çalışanlar, bu maskeleri korunmak için mutlaka kullanmalı. Her kullanımdan sonra yüz maskelerini düzenli olarak değiştirmek ve her kullanımdan önce ve sonra yüzünüzü, ellerinizi temizlemek de ayrıca önem taşıyor.