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KKTC'de seçimlere korona engeli!

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi konusunda siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda görüş birliğine varıldığını açıkladı.

Siyaset / 16 Mart 2020 Pazartesi 21:32
KKTC'de seçimlere korona engeli!
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin korona virüsü tehlikesi nedeniyle ertelenmesinin gündeme gelmesiyle Meclisteki siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. KKTC Başbakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

Başbakan Tatar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Yaklaşan süre ve önümüzdeki haftalarda bu salgının nasıl yönetileceğini, hangi aşamada bu salgının artık bizi bırakıp gideceğini ve dolayısıyla önümüzdeki haftalarda neyin ne zaman olacağını öngöremediğimizden dolayı önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin bir süre ertelenmesi noktasında burada bir görüş birliğine varıldığını da ifade etmek istiyorum' dedi.

Seçimlerin ertelenmesi konusunu Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de telefonda görüştüğünü dile getiren Başbakan Tatar, 'Yarın 14.00'te Cumhurbaşkanlığında yine aynı şekilde toplantı yapılacaktır. Bu meselenin anayasal boyutu, hukuk boyutu, teamüller, geçmişten eğer benzer durumlar varsa nasıl bu süreçte yönetildiği noktasında genel algı, halkın beklentileri ve kanaat neyse ona göre bir değerlendirme yapılacaktır' ifadelerini kullandı.

Başbakan Tatar, toplantıda halkın menfaati ve sağlığı için en iyi yolun izlenmesi yönünde görüş birliğine vardıklarını da kaydetti.

Kaynak : İHA

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