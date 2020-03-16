İstanbul ve Ankara'da Corona Virüsü önlemi! Bazı duruşmalar ertelendi

İstanbul ve Ankara'da Corona Virüsü önlemleri kapsamında bazı duruşmalar ertelendi. İstanbul Adliyesi'nde tutuksuz davaların duruşması 14 Nisan'a kadar yapılmayacak.

İstanbul Adalet Sarayı'nda Corona Virüs önlemleri kapsamında 14 Nisan'a kadar sadece tutuklusu olan davaların duruşmaları görülecek.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşmalar için yeni bir düzenleme yapıldı. Alınan karar doğrultusunda 14 Nisan'a kadar tutuklu ve acil işler haricinde duruşmalar yapılmayacak. Bu tarihe kadar olan duruşmalara ilişkin verilecek yeni tarihler ve ara kararlar taraflara tebliğ edilecek. Tutuklu olan dosyalar da ise sanık adliyeye getirilmeden, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla mahkeme salonuna bağlantı yapılacağı öğrenildi.



AKINCI ÜSSÜ DAVASI DA 30 MART'A KADAR ERTELENDİ



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü davasının görülmesine yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince 30 Mart'a kadar ara verildi. Ankara'daki diğer mahkemeler de duruşmaları ertelemeye başladı.







