USD (Alış - Satış) : 6,36 - 6,37 EURO (Alış - Satış) : 7,11 - 7,13

İnsanların arasına "kırmızı bant" girecek!

İstanbul Havalimanı'ndan koronavirüs önlemleri kapsamında güvenlik ve pasaport sırası bekleyen yolcular için kırmızı bant uygulaması başlatıldı.

Güncel / 16 Mart 2020 Pazartesi 14:01
İnsanların arasına

Koronavirüs tedbirlerden olan 'Kırmızı bant' uygulaması bugün İstanbul Havalimanı'nda başladı.

Uzmanların 'sosyal mesafe' önemine dikkat çekmesinin ardından İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA pasaport ve güvenlik kontrol noktalarına 90 santimetre aralıklarla kırmızı bant çekti. Yolcular pasaport ve güvenlik kontrol noktalarından geçerken, kırmızı bant aralıklarına dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

Koronavirüs

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı