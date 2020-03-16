Hintlilerin koronavirüse karşı bir garip şifa formülü: İnek idrarı içme partisi!

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 6 bine yakın kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ülkeleri ve vatandaşları tedbir almaya zorluyor. Kimi ülkeler ohal ilan ediyor, kimileri karantina yöntemi uyguluyor kimileri ise hastane kapasitesini arttırıyor.



Hindistan'da bir grup Hindu ise koronavirüsten korunmak için tamamen bilim dışı bir yönteme başvurdu. Bu kişilere göre, kutsal kabul ettikleri ineklerin idrarı koronavirüs dahil her derde deva.



İnek idrarı içme partisi



Hindu grubu bu nedenle 'inek idrarı içme partisi' düzenledi. Uzmanların, inek idrarının koronavirüsü önleyebileceğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmesine rağmen, etkinliğe katılım yüksek oldu.



200 kişi katıldı



'Tüm Hindistan Hindu Birliği' adlı grubun ev sahipliğinde düzenlenen partiye katılan 200 kişi, sunulan 'inek idrarı'nı içti.