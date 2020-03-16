Görüntüleri çok konuşulmuştu! Netanyahu'nun koronavirüs test sonucu açıklandı

Çin'de ortaya çıktıktan sonra hızla dünyaya yayılan coronavirüs (Covid-19) salgınunda şu ana kadar 6 bin 513 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının 170 binlere dayandığı koronavirüste yaklaşık 78 bin insan sağlığına kavuşturuldu.



Virüs ülke bakanlarına hatta liderlere kadar sıçrarken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ailesi Kovid-19 testi yaptırdı.



Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre; Netanyahu'ya uygulanan testin sonucu negatif çıktı.