Geliyorlar! Çekirgeler Türkiye'de!!!

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hatay'da çekirgeler görüldü. Geçtiğimiz günlerde İran ve Irak sınırında görüntülenen çekirge istilasının ülkemize gelmesinden korkuluyordu. Fakat çekirge istilası ile ilgili ülkemizde korkulacak bir durum yok sınırdan tekrardan İran tarafına dönebilirler. Videoda görülen çekirgeler çok fazla değil.



TÜRKİYE İÇİN HENÜZ TEHLİKE YOK



Çekirge istilası için resmi makamlarca henüz açıklama gelmedi. Ancak yapılan projeksiyonlara göre, şu an için Türkiye'de tehlike görülmüyor. Fakat istilanın İran, Irak, Afganistan, Pakistan'da etkili olarak Hindistan sınırına dayanması bekleniyor.



İRAN VE IRAK SINIRINDA ÇEKİRGE İSTİLASI



Afrika'dan başlayarak büyük bir kıtlığı getirebilecek ve acil durum ilan ettiren 400 milyara yakın çekirgenin İran ve Irak'a gelerek sınırlarımıza dayandığı sosyal medyadan iddia edildi.



Çekirge sürüsünün güzergahını değiştirerek Türkiye sınırlarına kadar dayanması korkuları da beraberinde getirdi. Dünyada insanlar 2020 yılına büyük felaketler ile başlarken tarihte insanoğlu buna benzer felaketlerle karşı karşıya kalmıştı.



Afrika'da ortaya çıkan çekirge istilası bir çok ülkeyi zor durumda bırakırken önce Hindistan'a oradan da Çin'e doğru hareketi bekleniyordu. Asıl korkulan ise oldu. Çekirge sürüsü yönünü değiştirerek ilk önce Pakistan, oradan da İran ve Irak'a doğru hareket ederek istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi.



Irak'a kadar gelen büyük çekirge sürüleri ülkenin adeta güney kısmını işgal etti. Tarım arazilerine saldıran çekirgeler ekinlere büyük bir zarar verirken durumdan oldukça mağdur olan halk ise çekirgelere karşı önlem alınmasını istedi.



AŞIRI ÜREDİKLERİNDE ZARARLAR VERİYOR



Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, çekirgelerin zaman zaman farklı ülkelerde yoğun popülasyonla kendini gösterdiğini, son çekirge istilasının ise Afrika'nın doğu kesimleri, Arabistan, Pakistan, İran, Irak'ın kuzey tarafları ve Pakistan-Hindistan sınırı bölgelerinde çok yoğun görüldüğünü belirtti. Çöl çekirgelerinin 3 yıl önce yoğun şekilde görüldüğünü, 1 kilometrekare alanda 150 milyon kadar çekirgenin olabildiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Sevgili, 'Bunlara çöl çekirgesi deniyor. Bunlar birbirleriyle çok yakın temas halinde oldukları zaman bulundukları alanda bitkileri hızla bitirip, toplu bir şekilde daha başka bölgelere göç etme durumuna geçiyorlar. İndikleri her alandaki bitkilerle beslenip, onları yok edip, o alanda çiftleşip üreyip tekrar başka bir alana gidiyorlar. Tarım alanları için çok büyük sıkıntı oluşturuyorlar. Kıtlık oluşturuyor. 2020'de bu dönemde görülen bu çekirgeler özellikle Doğu Afrika'yı, Arabistan'ın bazı kısımlarını, Kuveyt, Sudan, Yemen, Pakistan gibi alanlarda çok büyük sorunlar yaşattı.'



'Zaman zaman tarihte gelmişler, fakat oradaki türler açısından çok büyük tehlike olduğunu düşünmüyorum. Çöl çekirgesinden farklı olarak bizim ülkemizde yaşayan bazı çekirge türleri var. Bunlar bizim ülkemizde zaman zaman çok aşırı ürediklerinde lokalde olsa bazı zararlar veriyor. Geçen ve önceki sene Şanlıurfa'nın değişik bölgelerinde bazı çekirge türleri lokal alanlarda ciddi zararlara neden oldu. Çöl çekirgesi Türkiye'ye gelir mi? Türkiye'ye gelebileceklerini düşünmüyorum. Daha çok üreme, dolanım alanları Sudan, Somali, Etiyopya, Kenya, Arabistan'ın güney kesimlerinde daha çok hareket halindeler ve üreme alanları o bölgeler. Ama rüzgar ve başka etkenler, küresel ısınma, iklim değişimleri nedeniyle Türkiye'yi etkilerse, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi gibi yerleri etkileyebilir' diye konuştu.



ÇEKİRGE İSTİLASI NEDEN OLUR?



Son zamanlarda Dünyanın bazı noktalarında artan çekirge istilaları, özellikle tarımla uğraşan çiftçilerin kabusu haline geldi. Bulundukları alanı kemirerek kullanılamaz hale getiren çekirgeler, kuraklık nedeniyle toplu halde üreyerek alanı kaplayabiliyor. Çekirge istilası yine mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklığa bağlı ortaya çıktığı kaydedildi. Uzmanlar, istila ile baş etmek için alanın ilaçlanması gerektiğini ancak fazla ilaçlamanın da bitkiye ve insana zararlı olabileceğini kaydetti.