Flaş! Koronavirüste ölü sayısı artıyor!

İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti



İran'da Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Haşim Bathai Gulpeyagani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.



İran'ın yarı resmi ajansı Tasnim'e göre, Uzmanlar Meclisi Üyesi Bathai, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 78 yaşında yaşamını yitirdi.



Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.



İran Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla ülkede can kaybının 724'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 14 bine yaklaştığını açıklamıştı.



Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 213 oldu



Çin ana karasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısının 3 bin 213 olduğu bildirildi.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Hubey eyaletinde olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Çin ana karasında yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 213'e çıktığı ifade edilen açıklamada, son bir gün içinde 16 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 80 bin 860'a yükseldiği ve bunlardan 9 bin 898'inin tedavi altında olduğu kaydedildi.



Açıklamada, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 67 bin 749 olarak belirtildi.



Çin ana karası dışında, yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de vaka sayısının 148'e yükseldiği ifade edildi.



Sağlık Bakanı Koca, toplam 18 yeni tip koronavirüs vakası olduğunu açıkladı



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, şu ana kadar toplam vaka sayısının 18 olduğunu bildirdi.



Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir.' ifadelerini kullandı.



Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıklamıştı.



Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, 'Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.' değerlendirmesinde bulunmuştu.



ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 65'e yükseldi



ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 3 bin 500'e yaklaştığı ve ölü sayısının ise 65'e yükseldiği bildirildi.



Ülkedeki koronavirüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin açıkladığı güncel rakamlara göre, ABD genelindeki koronavirüs vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.



Ülkedeki 50 eyaletin 49'unda görüldüğü rapor edilen koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı pazar akşamı itibariyle 65'e, vaka sayısı ise 3 bin 485'e yükseldi.



Söz konusu ölümlerin 42'si, virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, Kaliforniya'da 6, Florida'da 4 ve New York'ta da 3 ölüm gerçekleşti.



Senatör Graham'in testi 'negatif' çıktı



Öte yandan koronavirüs ihtimaline karşı kendini karantinaya aldığını açıklayan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, pazar akşamı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüs testinin 'negatif' çıktığını duyurdu.



Bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür eden Graham, Kongreye dönerek Başkan Trump ve Kongreye koronavirüsle mücadelede destek vermeye devam edeceğini ifade etti.



Amerikan medyası, Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemelerinin başlayacağını açıklamıştı.



Sağlıklı 45 gönüllü denek üzerinde başlayacak aşı testlerinin başarıyla sonuçlanması durumunda ilgili federal kurumlardan onay alabilmesi ve halkın kullanımına sunulabilmesi için yetkililer 12 ila 18 ay arasında bir süre öngörüyor.



ABD Başkanı Trump, cuma günü yaptığı açıklamayla, yeni tip koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 'ulusal acil durum' ilan etmişti.



Pazar günü ise ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekmiş ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme adımını başlatmıştı.



ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor



ABD'de geliştirilen bir koronavirüs (Kovid-19) aşısının bugün ilk kez Washington eyaletinde test edileceği bildirildi.



Amerikan AP haber ajansının ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, Ulusal Sağlık Enstitülerince fonlanan aşı testinin Seattle'daki Kaiser Permanente Sağlık Araştırma Enstitüsünde yapılacağı ifade edildi.



Testin 45 yaşındaki sağlıklı bir kişiye uygulanacağını aktaran yetkililer, bu kişiye virüs bulaşma riskinin bulunmadığını ve testin sadece aşının yan etkilerini test edeceğini bildirdi.



Yetkililer, koronavirüs salgınına yakalanan hastalarda kullanılacak bir aşının geliştirilmesinin sekiz ay ile bir yıl arasında sürebileceğine dikkati çekti.



Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi Çin'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı.



Kovid-19'a yakalanan 5 bin 800 kişi ise yaşamını yitirdi.



Avustralya'da Kovid-19 karantinasına uymayanlara para ve hapis cezası verilecek



Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısının 5'e, virüse yakalananların sayısının da 313'e yükseldiği Avustralya'da, 14 günlük karantina süresine uymayanlara para ve hapis cezası verileceği açıklandı.



Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un, yurt dışından dönen herkesin kendilerini 14 gün süreyle karantinaya alması ve uluslararası yolcu gemilerinin 30 gün boyunca Avustralya limanlarına yanaşamayacağını açıklamasının ardından eyalet hükümetleri harekete geçti.



Yeni Güney Galler (NSW), Queensland ve Victoria eyalet başbakanları yaptıkları açıklamalarda, bugünden itibaren yürürlüğe giren yeni kurallara uymayanlara para ve hapis cezası uygulanacağını duyurdu.



Kendilerini tecrit etmeleri gerekirken buna uymayanlara Victoria'da 20 bin, Queensland'da 13 bin ve NSW'de 11 bin dolara kadar para ve 6 aya kadar hapis cezası verilebilecek.



Karantina kurallarına uymayanların, güvenlik birimlerinin rastgele kontrolleriyle takip edileceği belirtildi.



Yaşları 78- 95 arasında değişen 5 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Avustralya'da toplam vaka sayısı 313'e ulaştı.



Peru'da Ulusal Acil Durum ilan edildi



Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 'pandemi' ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı Peru'da Ulusal Acil Durum ilan edildi.



Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, 'Ulusun yaşamını olumsuz etkileyen koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan ciddi durumlardan dolayı Bakanlar Kurulunda, ulusal acil durum ilan edilmesini kapsayan kararnameyi oy birliğiyle onayladık. 15 gün geçerli olacak bu önlem, halkımızın zorunlu olarak karantinada kalmasını kapsıyor.' dedi.



Acil durumun geçerli olacağı süre zarfında gıda ve ilaç tedariğinin yapılacağını belirten Vizcarra, Peru Polisi ve Silahlı Kuvvetlerinin kamu hizmetlerinin garanti altına alınması için gerekli önlemleri alacağını söyledi.



Halkın yalnızca temel ihtiyaçları için kamuya açık alanları kullanabileceğini söyleyen Vizcarra, 'Acil durum süresince özgürlük, kişisel güvenlik, evin dokunulmazlığı, toplanma ve ulusal topraklarda geçiş ilgili anayasal hakların kullanılması sınırlandırılmıştır.' ifadesini kullandı.



Vizcarra, ülke sınırlarının kapatıldığını, hava, kara, deniz ve nehir yoluyla uluslararası yolcu taşımacılığının askıya alındığını ancak kargo ve ticari taşımacılığın durdurulmadığını sözlerine ekledi.



Acil durumun, temel ihtiyaçlara erişimi kısıtlamadığına dikkati çeken Vizcarra, alınan önlemlerin, eczane, banka ve temel ihtiyaçları karşılayan ticari kuruluşları kapsamayacağını vurguladı.



Nüfusu 32 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Peru'da Kovid-19 virüsü 71 kişide görüldü.



Guatemala'da yeni tip koronavirüsten ilk ölüm



Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 85 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.



Ülke basınındaki haberlere göre, başkent Guatemala'da düzenlenen basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve önlemler konusunda bilgi veren Sağlık Bakanı Hugo Monroy, evinde kendini tecrit eden bir Guatemalalının yaşamını yitirdiğini ve ve bunun ülkede Kovid-19'dan kaynaklanan ilk ölüm olduğunu duyurdu.



Monroy, İspanya'dan 6 Mart'ta Guatemala'ya dönen 85 yaşındaki kişinin herhangi bir semptom göstermediği bilgisini paylaştı.



Guatemala'nın aldığı önlemlere de değinen Monroy, tüm Avrupalıların ülkeye girişinin durdurulduğunu açıkladı.



Panama yabancılara kapıyı kapattı



Ülkeye girişler konusunda Guatemala'dan daha radikal karar alan Panama ise tüm yabancılara kapıyı kapattı.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Nito Cortizo, Panamalılar ve oturum izni olanlar dışındaki kişilerin ülkeye girişlerinin durdurulduğunu duyurdu.



Cortizo, ülkeye girenlerin de 14 gün boyunca mutlaka evlerinde önleyici tecritte kalacaklarını vurguladı.



Arjantin ve Şili'de Kovid-19 nedeniyle eğitime 2 hafta ara



Arjantin ve Şili, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) 'pandemi' ilan ettiği yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına karşı önlemlerini artırıyor.



Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, uzmanlarla yaptığı toplantı sonrasında virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla alınan önlemleri açıkladı.



Fernandez, önlemlerle insan sirkülasyonunun önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirterek, 'Yarından itibaren 31 Mart'a kadar eğitime ara verilmesine karar verdik. Daha başka kararlar da aldık, bunlardan en önemlisi Arjantin sınırları 15 gün kapalı kalacak. Önümüzdeki 15 gün boyunca, Arjantinliler ve oturum izni olan yabancılar hariç kimse ülkeye giremeyecek.' ifadelerini kullandı.



Bankalar ve sağlık merkezleri gibi yerlerde kalabalığın önüne geçilmesi için belirli çalışma saatleri konulacağını belirten Fernandez, 65 üstü çalışanların evde kalmasını sağlayacak düzenlemenin yapıldığını da sözlerine ekledi.



Arjantin'de 2 kişinin ölümüne neden Kovid-19 virüsü 56 kişide görüldü.



- Şili'de eğitime 15 gün ara



Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Kovid-19'un yayılmasına karşı ülkede iki hafta boyunca ülkede eğitime ara verildiğini ve sınırlarda insanların ülkeye girişini reddetmesine izin veren sağlık ekiplerinin oluşturulacağını açıkladı.



Gelecek çarşambadan itibaren toplu etkinliklere 200 kişi sınırlaması getirileceğini belirten Pinera, kruvaziyer gemilerinin ülkeye girişinin yasaklandığını sözlerine ekledi.



Pinera, dün Kovid-19'un yayılmasına karşı bir dizi önlem açıklamış ve bazı kültürel faaliyetlerin iptal edildiğini duyurmuş ancak eğitime ara verilmesi kararı almaması nedeniyle eleştirilmişti.



Şili'de Kovid-19 virüsünün bulaştığı kişi sayısı 75 olarak biliniyor.



Çekya'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde karantina ilan edildi



Çekya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak ülke genelinde karantina ilan etti.



Çekya Başbakanı Andrej Babis, olağanüstü kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 24 Mart'a kadar ülke genelinde karantina uygulanacağını söyledi.



Karantina kapsamında, ülkede yaşayanlar evlerini sadece işe ve doktora gitmek, gıda, temizlik malzemesi ya da ilaç satın almak amacıyla terk edebilecek.



Çekya Sağlık Bakanı Adam Vojtech da son verilere göre ülkede ikisi ağır 239 vakanın tespit edildiğini belirtti.



Çekya'da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla 12 Mart'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, önlem kapsamında yabancıların Çekya'ya girişi, Çekya vatandaşlarının ise yurt dışına çıkışı yasaklanmıştı.



Lübnan'da koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi



Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etti.



Lübnan hükümeti, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınacak kararları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın başkanlığında 4 saat süren toplantı gerçekleştirdi.



Başbakan Diyab, toplantının ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, 'Bizler sağlık konusunda olağanüstü hal yaşıyoruz. Bu nedenle hükümet, 29 Mart'a kadar ülkede olağanüstü hal ilan ediyor.' dedi.



Lübnanlıların bu dönemde daha çok dayanışmaya ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Diyab, tüm vatandaşları seferberliğe davet ettiğini söyledi.



Salgına karşı aldıkları tedbirler bağlamında eğlence merkezlerinin 10 gün önce, kafe ve lokantaların da birkaç gün önce kapatıldığını hatırlatan Diyab, ayrıca özel ve kamu kurumlarındaki yöneticilerden de çalışan sayısını en aza düşürmesini istediklerini kaydetti.



Başbakan Diyab, 'Başvurduğumuz tedbirler, anayasaya dayalı en üst seviyedeki tedbirlerdir. Lübnan tarihinde bu denli tedbir hayata geçirilmemiştir.' diye konuştu.



Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed da seferberlik kapsamında bugünden itibaren 29 Mart'a kadar geçerli olacak kararları kamuoyuyla paylaştı.



Koronavirüsten korunmak amacıyla zaruri bir durum olmadığı sürece vatandaşların evden çıkmaması gerektiğini belirten Abdussamed, ülkedeki Birleşmiş Milletler gücü, diplomatik temsilcilikler ve kargo seferleri haricinde hava, kara ve deniz limanlarının 18-29 Mart tarihleri arasında kapalı tutulacağını aktardı.



Bu süre zarfında kamu kurumlarının yanı sıra belediyeler ve kamu ile özel eğitim kurumlarının kapalı olacağına dikkati çeken Abdussamed, bankalar, ulaşım ve gıda sektörü dışındaki özel firma, kuruluş ve işletmelerin de kapalı olacağını ifade etti.



Salgın tedavisinde veya önlenmesinde kullanılacak ithal tıbbi malzemelerden 2 ay süreyle gümrük vergisi alınmayacağını belirten Abdussamed, söz konusu ürünlerin Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarca belirleneceğini söyledi.



- Lübnan'daki son durum



Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, ülkede Kovid-19 vakasının 99 olduğunu ve 3 kişinin söz konusu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.



Son 30 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Lübnan, dünyayı saran Kovid-19 salgınıyla da mücadele ediyor.



- Brezilya ve Meksika'daki futbol maçlarına koronavirüs nedeniyle ara verildi



Brezilya ve Meksika'daki futbol karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden süresiz ertelendi.



Brezilya Futbol Federasyonu (CBF), Brezilya Kupası ile kadınlar birinci ve ikinci liglerinin yanı sıra alt yaş gruplarındaki ulusal turnuvaların da bir süre oynanmayacağını açıkladı.



Açıklamada, maçların seyircisiz oynandığı eyalet şampiyonalarıyla ilgili kararların ise ilgili federasyonlar tarafından alınacağı ifade edildi.



Meksika Birinci Futbol Ligi'nin (Liga MX) internet sitesinden yapılan duyuruda ise erkeklerde birinci ve ikinci, kadınlarda da birinci ligin, artan sağlık endişeleri sebebiyle askıya alındığı belirtildi.



Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi



Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini bildirdi.



Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen acil durum toplantısının ardından, vaka sayısının 48'e ulaştığı ülkede alınan Kovid-19 tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Sırbistan'ın bugünden itibaren zaferle çıkması gereken bir savaşa girdiğini ifade eden Vucic, 'Bu, yaşlılarımız için de verdiğimiz bir mücadele. Onlar bize bugün yaşadığımız ülkeyi verdi.' dedi.



Vucic, yarından itibaren ülkede virüs tedavisi gören kişilerin asker gözetiminde korunacağını, toplu taşıma hizmetine ilişkin tedbirlerin 2 gün içinde açıklanacağını bildirdi.



- Kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası



Sırbistan'ın Çin'den 5 milyon maske satın aldığını aktaran Vucic, yarın itibarıyla eğitime ara verildiğini ve okulların uzaktan eğitim verecek şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalabileceğini kaydetti.



Vucic, doktorların tavsiyesi üzerine kendilerini izole etmeyen kişilere 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirterek, vaka bulunan ülkelerden gelenlerin 28 gün karantinada kalması gerektiğini vurguladı.



Ülkedeki 'yaşlı nüfusa evlerinden dışarı çıkmamaları' çağrısında bulunan Vucic, 'Hayatı, hayatımızı kurtarmak için kapatıyoruz.' dedi.



Başkentteki acil durum toplantısına Başbakan Ana Brnabic ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic de katıldı.



- Vaka bulunmayan Karadağ'dan tedbir



Avrupa kıtasında virüsün yayılmadığı tek ülke Karadağ'da da tedbirler alındı.



Karadağ Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Koordinasyon Başkanlığınca alınan tedbirlere göre, yabancı uyruklu vatandaşların girişlerine izin verilmeyecek, otel, kafe ve restoran gibi hizmet veren işletmeler kapatılacak.



Başbakan Yardımcısı Milutin Simovic, toplantının ardından yaptığı açıklamada, mağazaların 50 kişi, pazar ile alışveriş merkezlerinin 100 kişi sınırlamasına gideceğini belirterek, 'Ülke olarak virüsün yayılmasını geciktirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk vaka tespit edildiğinde virüsün yayılmasını kontrol altına almak kolaylaşacak.' diye konuştu.



Bağdat'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi



Irak'ın başkenti Bağdat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



İstifa eden ancak yeni başbakanın henüz belirlenememesi nedeniyle görevi sürdüren Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında toplanan Koronavirüsle Mücadele Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler çerçevesinde Bağdat'ta 17-23 Mart tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.



Irak'ta tüm uçak seferleri de 24 Mart'a kadar iptal edildi.



Bağdat Valiliği, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumların salıdan perşembeye kadar kapalı olacağını açıklamıştı.



Alınan önlemler kapsamında, Kerkük, Salahaddin ve Kerbela'da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, il sınırları da ziyaretçilere kapatılmıştı.



- Vaka 124'e yükseldi



Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 124'e yükseldiğini duyurdu.



Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi



Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, France 2 kanalında yaptığı açıklamada, virüs bulaşan kişi sayısının 900 kişi artarak 5 bin 400'e ulaştığını, hastaların 400'ünün yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi.



Salgın nedeniyle 29 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 120'ye yükseldiğini belirten Veran, virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler konusunda Fransızların daha bilinçli hareket etmesi gerektiğinin altını çizdi.



- Aciliyeti olmayan duruşmalar, virüs nedeniyle ertelendi



Virüse yakalananların arasında Ulusal Mecliste merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin Grup Başkanvekili Christan Jacob'un bulunduğu belirtildi.



Bu arada Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, yaptığı açıklamada, ülke genelinde aciliyeti olmayan duruşmaların Kovid-19 nedeniyle ertelendiğini duyurdu.