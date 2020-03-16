Fahrettin Koca son rakamları açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 29 yeni tanın konduğunu açıkladı.



Koca yeni tanılarla birlikte Türkiye'de vaka sayısının 47 olduğunu duyurdu.



Tedbirlerin sıkı uygulanması uyarısında bulunana Koca 'Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.' paylaşımda bulundu.







Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası şu açıklamalarda bulunmuştu;



Bugün Bilim Kurulu toplantısında aldığımız kadarlar doğrultusunda, laboratuvar sayımız hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracağız. Test kitini bütün illere göndereceğiz. İçişleri Bakanlığımızın eğlence mekanları, nargile salonları, yüzme havuzları faaliyetleri askıya alındı. Müze ve kütüphanelere ise kullanım kısıtlaması getirildi. Öte yandan cemaat ile namaz kılınmasına da kısıtlama getirildi.



20 ÜLKEYE UÇUŞ YASAĞI



Yarın 08.00 itibari ile İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan , Mısır, İrlanda BAE ile uçuşlar yasaklanmış olacak. Böylece 20'ye çıkıyor.



''YENİ VAKA SAYISINI AÇIKLAYACAĞIM''



Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlerle paylaşacağım. Mücadelenin yeni safhasındayız. Ciddiyetimiz daha da artmalı. Kronik hastalığı olanlara ve yaşlılara dikkat edelim. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Dönenlerin 14 gün karantina altında tutulacağı hatırlatalım. Unutmayalım bugünler böyle sürüp gitmeyecek.'



'ŞU ANA KADAR BİR CAN KAYBI YOK'



'Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı. Olmayacağı anlamına da gelmez. Çünkü solunum sıkıntısı yaşayan hastalarımız bulunuyor.KARANTİNADAN KAÇANLAR OLDUĞU İDDİASIKarantinadan kaçanlara ilişkin soruya yönelik bakan Koca, ''İlgili bakanlıklarla, özellikle bundan sonraki süreçte izole edilebilirlik süreçlerini daha net oluşturan planlar yapıldı. Ben bundan sonra sorun yaşanacağını sanmıyorum.



YURT DIŞINDAN GELECEK ÖĞRENCİLER



Bugün ve yarın yasak koyduğumuz ülkelerden gelecek öğrenciler var. Biz hastanelerimizde normalde hasta olan kişileri zaten hastaneye alıyoruz. Bulgusu olmayan kişiye de izole etmek istiyoruz. Bu dönemde yurtlarımızda boş olduğu için sakınca olmadığını düşündük.

