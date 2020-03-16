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Ersoy Dede karantina kurallarına uymayan o isme tepki gösterdi!

Ersoy Dede yurt dışından döndükten sonra karantina kurallarına uymayan Işın Karaca'nın suç işlediğini söyledi.

Güncel / 16 Mart 2020 Pazartesi 19:15
Ersoy Dede karantina kurallarına uymayan o isme tepki gösterdi!

Dünyayı saran koronavirüsle mücadele kapsamında yurt dışından dönenlerin 14 günlük karantina kuralına uymalarını isteniyor.

'ZORLA KARANTİNA UYGULANABİLİR'

Özellikle yurt dışından gelen bu hastalık için alınan tedbirlere Ünlü Şarkıcı Işın Karaca uymayınca Gazeteci Ersoy Dede tepki gösterdi.

Karaca'nın suç işlediğini belirten Dede, 'Işın Karaca daha üç gün önce Avrupa'dan geldi. Diyor ki, ‘bana bir şey olmaz'... Bu gibi kişilere devlet zorla karantina tedbiri uygulayabilir. Dikkatten kaçtıysa durum budur..Şu anda @ishinkaraca gibi kişilerin yaptığı TCK'ya göre alenen suçtur..' diye yazdı.



KARACA'DAN VURDUM DUYMAZ TAVIR

Işın Karaca bir takipçisinin uyarısına rağmen konuyla dalga geçmesi ise tepki çekti.




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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