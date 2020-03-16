Ekrem İmamoğlu'ndan 'kitap' skandalı!

İmamoğlu Beylikdüzü seçimlerine aday olmadan önce talimatla kendi adına kitap yazdırdı. Kitabın adı; Benim sevgili başkanım; Ekrem İmamoğlu; Sıradışı bir başarı ve liderlik öyküsü'ydü. İddiaya göre İmamoğlu seçildikten sonra ise Belediye bütçesinden yüzlerce kitabını satın alıp kütüphaneye koydurdu. Yani halkın parasıyla kendi reklamını yaptı.

Kitabın yazarı Şirin Mine Kılıç ise şimdiler İBB Spor A.Ş. yönetiminde çalışıyor.



HER İŞİ VUKUAT!

CHP'li İmamoğlu daha önce de belediye başkanlığı dönemi bittiği halde makam aracı olarak kullandığı şirket aracının bakım masraflarını belediye'ye ödettiği ortaya çıkmıştı. Mülkiye müfettişin skandalı ortaya çıkarmasının ardından da apar topar belediye ödeme yapmıştı.









