Dikkat! Bakanlıktan o belgeye yalanlama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve ibadethane, galeri, sergi, AVM vb. yerlerin kapatılacağına yönelik ifadelerin yer aldığı ‘gizli belge'nin gerçek dışı olduğunu belirtti.



Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan “gizli” belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır.”









