Cumhurbaşkanı açıklama yapacak!

İletişim Başkanı Altun, ''Cumhurbaşkanımız, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek' açıklamasını yaptı.



Altun'un paylaşımı şöyle; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.





