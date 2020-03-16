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Cumhurbaşkanı açıklama yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü kameralar karşısına geçerek yeni alınan tedbirleri duyurucak.

Siyaset / 16 Mart 2020 Pazartesi 23:31
Cumhurbaşkanı açıklama yapacak!

İletişim Başkanı Altun, ''Cumhurbaşkanımız, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek' açıklamasını yaptı.

Altun'un paylaşımı şöyle; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.


CumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip Erdoğan

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