Cumhurbaşkanı açıklama yapacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü kameralar karşısına geçerek yeni alınan tedbirleri duyurucak.
İletişim Başkanı Altun, ''Cumhurbaşkanımız, çarşamba günü koronavirüsle mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek' açıklamasını yaptı.
Altun'un paylaşımı şöyle; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.