Cemaatle namaza virüs arası

Camilerde cemaatle kılınan namazlara corona virüs önlemleri kapsamında ara verildi.



Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüsün yayılma riski nedeniyle namazların cami ve mescitler yerine evlerde kılınması gerektiğini söyledi.



Türkiye, koronavirüsün ülkede yayılmaması için çeşitli önlemler almaya başladı.



Birçok bakanlık kendi alanında güvenlik düzeylerini üst düzeye çıkarırken konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan da açıklama geldi.



Yapılan toplantının ardından kameralar karşısına geçen Erbaş, namazların evde kılınması gerektiğini camilerde ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacağını bildirdi.



DEVAM EDERSE RİSK ARTAR



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şunları söyledi:



'Ülkemizde vaka sayısının artmaya başlaması ile birlikte tedbir olarak insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir.



Camii ve mescitlerde cemaat ile kılınması durumunda riskin artacağı anlaşılmaktadır.



Bu nedenle namazların evlerde kılınmasına dair varlık da bilinmektedir.



CAMİ VE MESCİTLERDE CEMAATLE NAMAZA ARA



Cuma namazı başta olmak üzere camii ve mescitlerde namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Cuma yerine öğle namazı yeterlidir



Umreciler arasından bir kişinin virüsü taşıdığının ortaya çıkmasından sonra devletimiz karantina kararı vermiştir. 390 civarında umrecinin Suudi Arabistan'dan bugün Türkiye'ye intikal edeceği biliyoruz.



CAMİDE TEK BAŞINA KILINABİLİR



Camiilerin görevlileri gerekli tedbirleri alacak. Cemaatle namaz kılınmayacak. Bir Müslüman kardeşimiz camiinin yakınında ise ferdi olarak tek başına namaz kılabilir.'



