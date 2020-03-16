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Canlı yayında olay sözler: Kızım koronavirüse yakalandı

Dr. Serdar Savaş, Fransa'da yaşayan kızının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Televizyon / 16 Mart 2020 Pazartesi 14:03
Canlı yayında olay sözler: Kızım koronavirüse yakalandı
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Dr. Serdar Savaş, Paris'te yaşayan 35 yaşındaki kızında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı ve hastalığı ishale benzetti.

Halk Tv'de Gürkan Hacır'ın 'Şimdiki Zaman-Bilim' programına konuk olan Dr. Serdar Savaş, Fransa'nın Paris'te yaşayan 35 yaşındaki kızında yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.

''Yaşlı insanların savunma mekanizmaları zayıf diye bu hastalık meydana geliyor. Korkmayın'' diyen Savaş, yeni tip koronavirüsü ishalle kıyasladı...

KoronavirüsSavunma MekanizmalarıFransaHastalıkParis

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