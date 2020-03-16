Canlı yayında olay sözler: Kızım koronavirüse yakalandı

Dr. Serdar Savaş, Fransa'da yaşayan kızının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi.
Dr. Serdar Savaş, Paris'te yaşayan 35 yaşındaki kızında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı ve hastalığı ishale benzetti.
Halk Tv'de Gürkan Hacır'ın 'Şimdiki Zaman-Bilim' programına konuk olan Dr. Serdar Savaş, Fransa'nın Paris'te yaşayan 35 yaşındaki kızında yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.
''Yaşlı insanların savunma mekanizmaları zayıf diye bu hastalık meydana geliyor. Korkmayın'' diyen Savaş, yeni tip koronavirüsü ishalle kıyasladı...