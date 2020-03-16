Canlı yayında olay sözler: Kızım koronavirüse yakalandı

Dr. Serdar Savaş, Paris'te yaşayan 35 yaşındaki kızında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı ve hastalığı ishale benzetti.



Halk Tv'de Gürkan Hacır'ın 'Şimdiki Zaman-Bilim' programına konuk olan Dr. Serdar Savaş, Fransa'nın Paris'te yaşayan 35 yaşındaki kızında yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini açıkladı.



''Yaşlı insanların savunma mekanizmaları zayıf diye bu hastalık meydana geliyor. Korkmayın'' diyen Savaş, yeni tip koronavirüsü ishalle kıyasladı...