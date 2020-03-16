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Canan Karatay'dan emeklileri korumak için bankalara öneri!

Canan Karatay yaşlı emeklilerin koronavirüsten etkilenmemeleri için maaşlarının evlerine götürülebileceğini söyledi.

Televizyon / 16 Mart 2020 Pazartesi 21:55
Canan Karatay'dan emeklileri korumak için bankalara öneri!
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Prof.Dr. Canan Karatay Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Karatay, bankaların emeklilere dijital bankacılıkla işleri yönetmesi önerisi üzerine başka bir öneride bulundu.

'EVLERİNE GÖTÜRSÜNLER'

Yaşlı emeklilerin dijital bankacılığı kullanamayacağını belirten Karatay, koronavirüsün daha çok etkilediği yaşlı emeklilerin maaşlarının evlerine götürülebileceğini söyledi.

'HİZMET BUDUR'

Böylelikle yaşlı insanların koronavirüsten korunacağının altını çizen Karatay 'Büyük emekliler dijital kullanamıyorki. Bankaların görevi evine götürmesi. Hizmet budur.' dedi.

Karatay'ın bu teklifine stüdyodakiler tam destek verdi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Tarafsız BölgeCanan Karatay

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