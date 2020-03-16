USD (Alış - Satış) : 6,36 - 6,37 EURO (Alış - Satış) : 7,11 - 7,13

Camilerden dikkat çeken anons!

İstanbul’da akşam ezanı sonrası camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı. Anonsta, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatçe vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" denildi.

Siyaset / 16 Mart 2020 Pazartesi 20:03
Camilerden dikkat çeken anons!
Video için tıklayın

Diyanet İşleri Başkanlığındaki basın toplantısında Din İşleri Yüksek Kurulunun yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle cuma ve vakit namazlarıyla ilgili aldığı kararı açıklandı. Bu kararlar neticesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip korona virüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, ''Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir'' dedi.

Akşam namazı ezanından sonra da camilerden korona virüsü için alınan önlem kapsamında bilgi amaçlı anons yapıldı. Anonsta, 'Saygıdeğer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatçe vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız' denildi.




Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

HastalıkDiyanet İşleri BaşkanıCuma Namazı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı