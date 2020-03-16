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Beyaz Gazete'de yeni dönem!

Doğru haberin adresi Beyaz Gazete çok daha güçlü geliyor!

Güncel / 16 Mart 2020 Pazartesi 00:38
Beyaz Gazete'de yeni dönem!

Doğru haberin adresi Beyaz Gazete'de yeni dönemin başlangıç fitilini yakıyoruz. Beyaz Tv'de uzun yıllardır ekranlarınıza gelen bendeniz Türker Akıncı bundan böyle Beyaz Gazete Haber Müdürlüğü görevini yürüteceğim. Yeni dönemde çok daha güçlü ve etkili haberlerle farkımızı ortaya koyacağız.

Sitemizin yöneticileri Müge Azaphan ve Levent Kelleci ile birlikte ülke gündemini belirleyecek haberlere imza atacağız. Çok yakında sizler de bu değişime şahit olacaksınız. Aslında bizler sizlere her gün yeni bir gazete çıkarmanın heyecanını yaşayacağız.

Hafta boyu özel dosyalar Beyaz Gazete'nin farklı yüzünü ortaya koyacak. “Başka Yerde Yok” ve “Kimse Bu Ayrıntıyı Görmedi” köşelerimizde diğer haber sitelerinde yer almayan gelişmeleri okuyacaksınız. Ayrıca her haftaya özel dosyalarımız da olacak. Başlangıcı MİT Personelimizi deşifre ederek büyük bir ihanete imza atan ODA TV dosyası ile yapacağız. Geçmişten günümüze ODA TV hakkında unutulanları hafta boyu Beyaz Gazete'de bulacaksınız.

Çok yakında toplumun her kesiminden ses getirecek köşe yazılarıyla seçkin kadromuz karşınızda olacak. Ayrıca Twitter hesabımızdan da sıcak ve güncel gelişmeleri anında takip edebileceksiniz. Yine çok yakında diyerek bir de Youtube müjdesi verelim. Haber kanalı yaklaşımımızla Youtube kanalımızdan özel haber ve canlı yayınlar yapacağız. Sizlerden tek ricamız ise Beyaz Gazete'yi dikkatlice takip etmeniz. Çünkü değişim başlıyor!

Türker AkıncıTwitterYoutubeBendenizBeyaz Gazete

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