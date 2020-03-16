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Bakanlıktan koronavirüse karşı kamu spotları!

Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüsle mücadele için yeni bir iletişim kampanyası hazırladı.

Sağlık / 16 Mart 2020 Pazartesi 22:23
Bakanlıktan koronavirüse karşı kamu spotları!
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Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında yeni bir iletişim kampanyası hazırladı. Vatandaşları alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan kampanyada, medikal drama kategorisindeki iki dizinin başrol oyuncuları yer aldı. Kampanya televizyon, radyo, outdoor ve internet mecralarında eş zamanlı olarak yayımlanacak. Televizyon için hazırlanan iki kamu spotundan biri korona virüs riskinden korunmak için alınması gereken 14 kuralı işlerken, diğeri yurt dışından dönüşlerde uyulması gereken kuralları ve alınması gereken önlemleri konu alıyor.

Korona virüs riskine karşı alınması gereken önlemleri Mucize Doktor dizisinde "doktor Ali Vefa" karakterini canlandıran Taner Ölmez anlatıyor. Yurt dışı dönüşlere dair uyarılar ise Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen tarafından aktarılıyor. Kaynak : İHA

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Sağlık BakanlığıTelevizyonHekimoğluTimuçin EsenTaner Ölmez

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