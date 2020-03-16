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Araç sahiplerine kötü haber!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılacak.

Ekonomi / 16 Mart 2020 Pazartesi 10:21
Araç sahiplerine kötü haber!

Geçen hafta yapılan iki büyük indirimin ardından benzine bu kez zam geliyor.

Benzinin litre fiyatı 7 kuruş zam yapılacak. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

İndirimle birlikte Ankara'da ortalama 5,62 liradan satılan benzin 5,55 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,53'ten 5,60 liraya İzmir'de 5,63'ten 5,70 liraya yükselecek.

Düşen petrol fiyatlarına paralel olarak benzinin litre fiyatına geçen hafta iki büyük indirim yapılmıştı. Toplamda 1,1 liraya varan indirimler sonucu benzin motorinden ucuz hale gelmişti.

Motorinin litresi Ankara'da 5,74; İstanbul'da 5,67; İzmir'de ise 5,75 liradan satılıyor.

BenzinPetrol

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