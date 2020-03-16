Ahmet Çakar’dan bomba koronavirüs açıklaması! ‘Virüsü laboratuvarda üretip biyolojik silah olarak dünyaya salan gücün isteği…’

Dünyayı esir alan koronavirüs futbolu da vurdu. Seyircisiz oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrası Beyaz Futbol programında koronavirüs konusu açıldı.



Ahmet Çakar'ın ölümcül virüs ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.



İşte o ifadeler,



‘Bu virüsü laboratuvarda üretip biyolojik silah olarak dünyaya salan gücün isteği, dünyada seyahatler, turizm dursun, spor karşılaşmaları dursun, ithalat ihracat dursun, sinema sektörü dursun, dünya felç olsun.'



‘ABD ve Avrupa Birliği Çin'i dışladı. Dünyada ticaretinde Çin palazlanmış çok ağır 1 milyara yakın nüfusuyla önce Trump Çin'in ağzına bastı, Avrupa Birliği, Almanya, İtalya 8 ay önce Çin'le bütün ticari faaliyetlerini askıya aldığını ilan etti.'



‘Koronavirüs Çin'e ait derin devletine ait bir laboratuvarda üretilmiş, Vuhan kentinde 1-2 bin kişi öldürmüş, Çin için önemli değil ki, ilk cezayı İtalya'ya kestiler.'



‘Dünya ekonomisi kaç trilyon zarar etti biliyor musunuz? Çin'e giren çıkan yok. Bunu ABD'de biliyor. Bunu dünyada Putin'de biliyor. Rusya'da kaç ölü var? Ben Rusya'da hiç duymadım.'