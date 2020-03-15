Virüs taşıyan 6 hastadan 5'i o ilde mi?

"6 HASTADAN 5'İ ANKARA'DA"



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Atilla 'corona virüsü taşıyan 6 hastadan 5'inin Ankara'da olduğunu' iddia etti.



Talat Atilla, 6. hastanın hangi ilde olduğunu bilmediğini de ifade etti.



Atilla 'Umre'den, yurt dışından gelenleri rica ile değil, yasa ile 14 günlük zorunlu tecrit öneriyorum uygun görülürse. Atlatacağız inşallah' açıklamasında bulundu.



İşte Talat Atilla'nın o tweeti;







ÖZEL...

Corona Virüsü 6 hastanın 5'nin Ankara'da olduğuna dair bilgilerim var.

6. nın ilini bilmiyorum.

Umre'den, yurt dışından gelenleri rica ile değil, yasa ile 14 günlük zorunlu tecrit öneriyorum uygun görülürse.

Atlatacağız inşallah.. — Talat Atilla (@TalatAtilla) March 14, 2020