Virüs taşıyan 6 hastadan 5'i o ilde mi?

Gazeteci Talat Atilla corona virüsüne yakalanan 6 kişi hakkında önemli bir iddiada bulundu.
"6 HASTADAN 5'İ ANKARA'DA"
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Atilla 'corona virüsü taşıyan 6 hastadan 5'inin Ankara'da olduğunu' iddia etti.
Talat Atilla, 6. hastanın hangi ilde olduğunu bilmediğini de ifade etti.
Atilla 'Umre'den, yurt dışından gelenleri rica ile değil, yasa ile 14 günlük zorunlu tecrit öneriyorum uygun görülürse. Atlatacağız inşallah' açıklamasında bulundu.
İşte Talat Atilla'nın o tweeti;
ÖZEL...— Talat Atilla (@TalatAtilla) March 14, 2020
Corona Virüsü 6 hastanın 5'nin Ankara'da olduğuna dair bilgilerim var.
6. nın ilini bilmiyorum.
Umre'den, yurt dışından gelenleri rica ile değil, yasa ile 14 günlük zorunlu tecrit öneriyorum uygun görülürse.
Atlatacağız inşallah..