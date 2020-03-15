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Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor

Suudi Arabistan’dan Ankara’ya gelen umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı’na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı’ndaki KYK yurtlarına götürüldü.

Güncel / 15 Mart 2020 Pazar 10:02
Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor
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Umreden dönen vatandaşları taşıyan uçaklar, korona virüsü nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacakları Ankara'ya inmeye devam ediyor. Son gelen 6 uçaktaki vatandaşlar da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KHK yurtlarına görüldü.

Kaynak : İHA

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Ankara ÜniversitesiKarantina

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