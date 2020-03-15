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Serra Yılmaz Türkiye'ye alınması için başvuruda bulundu

Türkiye'de yaşayamayacağını ifade edip İtalya'ya yerleşen Serra Yılmaz'ın corona virüs nedeniyle Türkiye'ye geri dönmek için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Güncel / 15 Mart 2020 Pazar 16:12
Serra Yılmaz Türkiye'ye alınması için başvuruda bulundu
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Gazeteci-Yazar Sevda Türküsev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de yaşayamacağını söyleyip İtalya'ya yerleşen Serra Yılmaz hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Türküsev, takipçileriyle paylaştığı tweetinde 'Türkiye'de yaşayamayacağını söyleyip İtalya'ya yerleşen Serra Yılmaz, yaşanan coronavirüs salgınından sonra İtalya'da çok kötü durumda olduklarını ifade edip, dün vatandaşı olmaktan utandığı ve terk ettiği Türkiye'ye ,kendisinin İtalya'dan alınması için başvuruda bulunmuş. Zavallı!' açıklamasında bulundu.

Sevda TürküsevSerra YılmazTürkiyeİtalya

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